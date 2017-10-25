۳۷۱ میلیون تومان اعتبار پژوهشی به استان اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد احمدی شامگاه سه شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان افزود: به جز مواردی که نیاز به اجرای تکنولوژی جدید وجود داشته باشد، این اعتبار باید به طور قطع در داخل استان هزینه شود.

وی بیان داشت: نحوه توزیع این اعتبارات توسط کارگروه پژوهشی تعیین شده و باید مطابق آن عمل شود.

احمدی افزود: برنامه هایی که در چارچوب برنامه ششم توسعه و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد باید در بازه زمانی چهار ساله تا سال ۱۴۰۰ اجرایی شوند.

وی همچنین طرح الحاق روستاهای حاشیه شهر یاسوج را نیازمند بررسی مجدد عنوان کرد.

استاندار افزود: همچنین طرحهایی که در کارگروههای استانی مطرح می‌شود باید پیوست زیست محیطی و پدافند غیرعامل داشته باشند.

احمدی همچنین اجرای طرح توسعه کشاورزی پایدار در حوزه زاگرس مرکزی را نیازمند اعتبار کافی عنوان کرد.