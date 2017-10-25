احزاب مطالبه گر دولت را در تصمیم گیری ها هدایت خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی سه شنبه شب در دیدار شورای مرکزی و اعضای حزب اعتدال و توسعه استان اظهار کرد: احزاب باید پایگاه محکمی در بین آحاد مختلف مردم داشته باشند وعدم توجه به این امر مهم باعث ناپایداری، از هم گسیختگی و عدم ماندگاری آنها در صحنه های مختلف سیاسی خواهد شد.

استاندار قزوین ادامه داد: احزاب و گروههای سیاسی در کنار فعالیت های حزبی و سیاسی می بایست در برنامه ریزی ها و عملکرد خود، به آرمان حزبی توجه کنند و منافع ملی را به عنوان یک اصل مهم در نظر داشته و به اخلاق و معنویات پایبند باشند.

زاهدی ادامه داد: به اعتدال و توسعه اعتقاد دارم ولی اعتقاد دارم توسعه در جامعه ای اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه مردم آن جامعه اراده کنند و به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه در این امر بکوشند وترویج گفتمان توسعه و زمینه سازی این امر توسط احزاب می بایست محقق شود.

استاندار قزوین با تاکید بر ضرورت مداوم بودن فعالیت های سیاسی احزاب ادامه داد: فعالیت های سیاسی احزاب نباید به دوران انتخابات خلاصه شود و بایستی تداوم و استمرار داشته باشد و احزاب و گروههای سیاسی با یک فعالیت ماندگار بایستی وظیفه آگاهی رساندن به جامعه را به خوبی انجام دهند.

وی بالا بردن آستانه ی تحمل و نقد پذیری را در بین احزاب یک امر مهم برشمرد و تاکید کرد : تقویت روحیه نقد پذیری در بین احزاب امر مهم و ضروری است که می بایست با هدف اصلاح، انجام شود.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره مندی از توانمندی های زنان در عرصه های مدیریتی استان تاکید کرد و افزود: عدم بهره مندی از ظرفیت بانوان هنوزدر کشور به عنوان یک مشکل وجود دارد در حالی که من به بهره مندی از توانمندی بانوان در حیطه های مدیریتی در استان اعتقاد دارم و زمینه این امر را فراهم خواهم ساخت.

زاهدی ادامه داد: ریسک بهره مندی از توانمدی بانوان را درمدیریت ها می پذیرم و در خصوص بهره مندی از بانوان توانمند در عرصه های مدیریتی با وزارتخانه های مختلف صحبت کرده ام تا موانع در این خصوص برطرف شود.

استاندار قزوین در ادامه سخنان خود، توسعه ی سیاسی را یک ضرورت اعلام کرد و افزود: احزاب مطالبه گر و رسانه های پرسشگر دولت را در تصمیم گیری ها هدایت و یاری خواهند کرد، توسعه ی سیاسی یک ضرورت است و باعث اصلاح فعالیت های دولت خواهد شد ولی تحقق این امر بدون توسعه ی فرهنگی واجتماعی میسر نخواهد شد.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت گردشگری در استان به عنوان یکی از مطالبات حاضرین تاکید کرد و افزود: تقویت گردشگری در حیطه های مختلف تاریخی، طبیعی و فرهنگی در استان تاریخی و کهن قزوین یک امر ضروری است که بایستی در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد تا منجر به جذب توریسم شود.

تقویت صادرات مطالبه دیگر حاضرین بود که استاندار قزوین در این رابطه بیان کرد: تقویت و گسترش صادرات محقق نخواهد شد مگر اینکه به این امر مهم فکر کنیم و صرفا هدف ما تولید نباشد بلکه به تولیداتی صادرات محور بایستی توجه داشته باشیم.

زاهدی ادامه داد: باید شرکت های حرفه ای و صادراتی در استان داشته باشیم ولی در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی در استان توان ورود به صحنه صادرات را ندارند زیرا رقابت در صحنه جهانی یک امر پیچیده ای است که می بایست زمینه ی آن فراهم شود.

توجه به سلامت اجتماعی یکی از محورهای صحبت در این نشست بود که استاندار قزوین در این خصوص بیان کرد: توجه به سلامت جسمی و روحی انسان یک امر ضروری است و سلامت اجتماعی نیز بسیار مهم است و تحقق این امر باعث خواهد شد تا بسیاری از معضلات اجتماعی پیشگیری شود.

استاندار قزوین در خصوص برنامه های خود در استان گفت: برنامه های من در استان قزوین نیز اجرایی کردن برنامه هاست برنامه هایی از جمله سند چشم انداز، برنامه ششم توسعه، سند آمایش، قانون بودجه و... از مهمترین اموری است که در استان بایستی اجرایی شود.