به گزارش خبرنگار مهر، حسن صرام شامگاه سه شنبه در سی و هفتمین مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای استان اصفهان ضمن تبریک به کارآموزان با اشاره به اینکه قانون گذار وکالت را حرفه‌ای شریف نامیده است، اظهار داشت: قانون گذار با کسی تعارف ندارد و به یقین وکالت شغل شریفی است.

وی با بیان اینکه امروز نگاه جهانی و قانون اساسی و قوانین عادی کشور ما جایگاه وکیل را بالاتر از نیابت تلقی می‌کنند، افزود: در جهان امروز دادرسی عادلانه اولین حق اساسی انسان هاست و اصل سوم قانون اساسی این دادرسی را از حقوق ملت می داند.

رئیس کانون وکلای استان اصفهان با اشاره به اینکه مقام دفاع باید خارج از قوه قضاییه باشد، اظهار داشت: با این کار دادخواهان احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را برای همه افراد در دادگاه ها مغتنم شمرده است، تصریح کرد: رای دادگاه بدون داشتن وکیل برای متهم بی اعتبار است و از این رو اهمیت وکیل در دادرسی عادلانه بسیار زیاد است.

صرام با اشاره به اینکه دادخواهان وکلا را امین و فردی نجاتگر حقوق خود می‌دانند، افزود: از این رو از همه کسانی که وارد عرصه وکالت می شوند درخواست دارم همه تلاش خود را برای آبروداری و عزت بخشی به جامعه وکالت بکارگیرند.

وی با اشاره به اینکه حمایت خانواده ها از وکلا به ویژه در امور اقتصادی امری ضروری است، گفت: وکلا برای افزایش درآمد نیازمند زمان و تجربه هستند و نباید در ابتدای امر آنها را رها کرد.

۲۹۳ کارآموز در کانون وکلای استان اصفهان فعالیت دارند



رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان هم در این مراسم، با اشاره به اینکه تا دیروز استقلال و امروز هویت دغدغه وکلا است، اظهار داشت: جماعتی غوغاسالار و هوچی گر خودشان را در پس شعارهای زیبنده مخفی کرده‌اند و در پس این شعارها به دنبال تحقق اهداف و منافع شخصی خودشان هستند.

وی با بیان اینکه این افراد مبارزه با انحصار طلبی کانون های وکلا را مورد توجه قرار می‌دهند و از سوی دیگر دم از اشتغال زایی برای جوانان می زنند، افزود: این افراد واماندگان کنکور وکالت هستند که به جای تقویت بنیه علمی خود به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند.

محمد جعفر فشارکی با تاکید بر اینکه میزان و سطح علمی برای دفاع از حق مردم لازم است، تصریح کرد: امروز این افراد سعی کرده‌اند هویت را از ما و از کانون وکلا بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه برخی که عنوان نمایندگی مجلس را دارند از سر بی اطلاعی و نا آگاهی نداهایی را سر می دهند که با علوم اولیه مغایرت دارد، افزود: آنها که دنبال اشتغال هستند خودشان در راستای مخالفت این امر قدم برمی دارند.

رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه همه اتفاقات موجود به دنبال عدم توجه قانونگذار به انجام وظیفه اصلی خودش روی می‌دهد، ابراز داشت: عده ای با شعار حذف ظرفیت، خود را موجه جلوه می دهند و این در حالی است که هیچ کس با اشتغال زایی مخالف نیست.

وی با تأکید بر اینکه تا مادامی که قانون گذار به وظیفه اصلی خودش عمل نکند همه تلاش های صورت گرفته برای ساماندهی امور بی فایده است، تصریح کرد: باید باور داشت که اگر وکیل دغدغه استقلال دارد در راستای رسالت اصلی خودش و نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی است.

فشارکی با اشاره به اینکه مداخله غیر از نظارت است، اظهار داشت :کانون‌های وکلا از نظارت ابایی ندارند اما دخالت را تاب نمی آورد.

وی با اشاره به اینکه سرنوشت وکالت را به دست هر کسی نمیسپاریم، اضافه کرد : مقررات گویای همه چیز است و برای مقررات صرف باید تغییراتی را اعلام کرد و مبنا نباید تغییر کند.

رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۸ نفر کاراموز در کانون وکلای استان اصفهان فعالیت دارند، ابراز داشت: همچنین ۳۵ کارآموز مهمان نیز در این کانون فعالیت دارند.