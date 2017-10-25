۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۵

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز:

رهاسازی یک قطعه پرستوی دریایی بال سفید در دامان طبیعت قزوین

قزوین- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز از رهاسازی یک قطعه پرستوی دریایی بال سفید در دامان طبیعت شهرستان البرز خبر داد.

سیاوش غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک قطعه پرستوی دریایی بال سفید توسط شهروند دوستدار حیات وحش به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شد و کارشناسان بعد از بررسی وضعیت این پرنده او را به زیستگاه طبیعی خود برده و در دامان طبیعت رها سازی کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز در خصوص پرستوی دریایی بال سفید گفت: این پرنده بومی استان قزوین نمی باشد و به صورت مهاجر در منطقه در فصول مهاجرت قابل رویت است.

وی افزود: از دوستداران طبیعت ومحیط زیست درخواست میکنم به محض مشاهده هرگونه حیات وحش آسیب دیده یا هرگونه تعرض به این حیوانات بلافاصله موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع داده تا اقدامات اصولی در راستای آن انجام گردد.

کد مطلب 4124238

