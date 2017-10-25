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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

از مجموعه «روزهای بهتر»

اپیزود «تنها در تهران» از ۵ آبان ماه روی آنتن می‌رود

اپیزود «تنها در تهران» از ۵ آبان ماه روی آنتن می‌رود

پخش اپیزود «تنها در تهران» از مجموعه تلویزیونی «روزهای بهتر» از جمعه پنجم آبان از شبکه یک آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، امشب سوم آبان قسمت ششم و پایانی اپیزود «چادر گلدار» به کارگردانی سیدمحسن یوسفی روی آنتن می رود و با اتمام این اپیزود از روز جمعه پنجم آبان اپیزود «تنها در تهران» به کارگردانی نوید میهن دوست پخش خواهد شد.

قصه ۶ قسمتی «تنها در تهران» روایتگر داستان جوانی است که تمام توانش را برای احیای مجدد کارخانه ای به کار می گیرد و علیرغم تمام نامهربانی ها، انگیزه اش را برای ادامه کار حفظ می کند. امین زندگانی، فریبا نادری، کوروش سلیمانی، طوفان مهردادیان، محمد یگانه، منوچهر علیپور، صبا گرگین پور و سامان صفاری از بازیگران این اپیزود هستند.

کارخانه ارج و بازار فرش فروشان تهران، بروجرد و کارخانه فرش قم، لوکیشن های اصلی این اپیزود از سریال «روزهای بهتر» هستند. «کهنه سرباز» و «شاهد» نام اپیزودهای بعدی مجموعه تلویزیونی «روزهای بهتر» است که به ترتیب توسط علیرضا محمودزاده و محمد کرمانشاهی کارگردانی شده است.

مجموعه «روزهای بهتر» به تهیه کنندگی احمد زالی، کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که از جمعه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از این شبکه روی آنتن می رود. 

کد مطلب 4124298
آروین موذن زاده

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