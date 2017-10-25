به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، امشب سوم آبان قسمت ششم و پایانی اپیزود «چادر گلدار» به کارگردانی سیدمحسن یوسفی روی آنتن می رود و با اتمام این اپیزود از روز جمعه پنجم آبان اپیزود «تنها در تهران» به کارگردانی نوید میهن دوست پخش خواهد شد.

قصه ۶ قسمتی «تنها در تهران» روایتگر داستان جوانی است که تمام توانش را برای احیای مجدد کارخانه ای به کار می گیرد و علیرغم تمام نامهربانی ها، انگیزه اش را برای ادامه کار حفظ می کند. امین زندگانی، فریبا نادری، کوروش سلیمانی، طوفان مهردادیان، محمد یگانه، منوچهر علیپور، صبا گرگین پور و سامان صفاری از بازیگران این اپیزود هستند.

کارخانه ارج و بازار فرش فروشان تهران، بروجرد و کارخانه فرش قم، لوکیشن های اصلی این اپیزود از سریال «روزهای بهتر» هستند. «کهنه سرباز» و «شاهد» نام اپیزودهای بعدی مجموعه تلویزیونی «روزهای بهتر» است که به ترتیب توسط علیرضا محمودزاده و محمد کرمانشاهی کارگردانی شده است.

مجموعه «روزهای بهتر» به تهیه کنندگی احمد زالی، کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که از جمعه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از این شبکه روی آنتن می رود.