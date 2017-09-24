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۲ مهر ۱۳۹۶، ۹:۰۲

تصویربرداری اپیزود جدید «روزهای بهتر» آغاز شد

تصویربرداری اپیزود جدید «روزهای بهتر» آغاز شد

«تنها در تهران» عنوان اپیزود جدید مجموعه «روزهای بهتر» است که تصویربرداری آن به کارگردانی نوید میهن دوست آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، مجموعه «تنها در تهران» روایتگر داستان جوانی است که تمام توانش را برای احیای مجدد کارخانه ای به کار می گیرد و علی رغم تمام نامهربانی ها و مناسبات، انگیزه اش را برای ادامه کار حفظ می کند.

بازیگران این اپیزود عبارتند از امین زندگانی، فریبا نادری، کوروش سلیمانی، طوفان مهردادیان، محمد یگانه، منوچهر علیپور و با معرفی صبا گرگین پور و سامان صفاری.

لوکیشن های «تنها در تهران» که در ۴۰ جلسه تصویربرداری در آنها انجام خواهد شد در شهرهای تهران، بروجرد و قم قرار دارند که شامل کارخانه تعطیل شده ارج، بازار فرش فروشان تهران، کارخانه فرش در قم و... می شوند.

گروه سازندگان «روزهای بهتر» درصدد هستند تا به بهانه فیلمبرداری سکانس های این اثر در کارخانه ارج با همکاری مسئولان و متولیان امر شرایطی را فراهم کنند که این کارخانه مجددا راه اندزی شود.

فهرست عومل سازنده این اپیزود عبارتند از نویسنده: امین حسینیون، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: فرزین فتحی، مدیر تصویربرداری: احمد گودرزی، مدیر تولید: حسین پورکیانی، طراح صحنه و لباس: شهرام قدیری، طراح گریم: داریوش صالحیان، صدابردار: مسیح سراج، مدیر تدارکات: علی رضایی، منشی صحنه: آرزو نیکپور، مشاور رسانه ای: سهیلا قوسی، عکاس: امیر فائض.

«روزهای بهتر» به تهیه کنندگی احمد زالی در گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما تهیه می شود.

کد مطلب 4095974
عطیه موذن

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