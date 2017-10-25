به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دانشمندان چینی اعلام کردند: به روش پیشرفته‌ای در حوزه کشاورزی برای کشت برنج با قابلیت برداشت بالا در آب شور دست پیدا کرده‌اند.

در همین حال محققان «مرکز تحقیق و توسعه برنج کوینجادو» چین اعلام کردند: به وسیله این روش می‌توان بازدهی برداشت برنج را در هر هکتار در مقایسه با روش‌های مشابه تقریبا ۳ برابر افزایش داده و به ۴.۵ تن رساند. نکته قابل توجه این است که محققان چینی می گویند این روش آماده تجاری‌سازی است.

به گفته یکی از مقامات چینی، کاشت برنج با استفاده از آب شور می‌تواند ظرفیت تولید برنج این کشور را در حدود ۲۰ درصد افزایش و نیاز ۲۰۰ میلیون نفر را تامین کند.

در حال حاضر نوع جدیدی از برنج هیبریدی در ۲۰۰ مزارع استان ساحلی «کوینجادو» چین پروش داده می شود و روش آبیاری آن به این گونه است که نمک آب «دریای زرد» چین را رقیق و پس از آن، در کانال هایی برای آبیاری شالیزارها هدایت می‌کنند.

بر همین اساس روش جدید چینی‌ها، پرورش برنج در آب کاملا شور را امکان پذیر می کند.