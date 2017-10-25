  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

سناتور مک کین:

قدرت آمریکا در منطقه رو به افول است/کردها را انتخاب می‎کنم!

قدرت آمریکا در منطقه رو به افول است/کردها را انتخاب می‎کنم!

رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا آمریکا می‎گوید خلاء ناشی از ضعف آمریکا در منطقه با نیروهای غیرآمریکایی پر شده و اگر پای انتخاب به میان بیاید او کردها را بر‎می‎گزیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان مک کین» عضو جمهوریخواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا آمریکا با انتشار یادداشتی در «نیویورک تایمز» به اعمال نظر پیرامون مسائل خاورمیانه پرداخت و گفت: علیرغم موفقیتهای تاکتیکی در مبارزه با داعش، آمریکا هنوز هم به گونهای خطرناک فاقد راهبرد جامع در برخورد با مسائل خاورمیانه و پیچیدگیهای آن است.

البته این سناتور آمریکایی مدعی شد این نقص میراث به جا مانده از دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا است و حداقل دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی، با اعلام مواضع خود نسبت به ایران، حساسیت خود را نسبت به این موضوع ثابت کرد.

وی در ادامه به تنشهای اخیر میان دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و مدعی شد در درگیریهای کرکوک، نیروهای عراقی از تسلیحات آمریکایی استفاده کردهاند حال آنکه این تسلیحات برای مبارزه با داعش در اختیار بغداد گذاشته شده بود.

مک کین ادعاهای خود را این گونه ادامه میدهد: بگذارید صریح بگویم، اگر بغداد نتواند امنیت، آزادی و خواسته کردها را تامین کند؛ و اگر آمریکا در موضع انتخاب میان نیروهای مورد حمایت ایران و کردهایی قرار بگیرد که شرکای دیرینه ما تلقی میشوند؛ من شخصا کردها را انتخاب میکنم.

وی ادامه می‌دهد: درگیری‌ها در کرکوک نشانه‌ای از مشکلی بس عظیم‌تر است که آمریکا سالهاست از پاسخگویی به آن عاجز مانده است. نظم خاورمیانه چه در داخل کشورهای منطقه و چه وقتی از ارتباط میان آنها سخن می‌گوییم، به سرعت رو به افول است. قدرت و نفوذ آمریکا در منطقه نیز رو به افول است و بزرگترین دلیل هم این است که در ۸ سال گذشته، آمریکا از منطقه عقب‌نشینی کرده است. این گونه است که خلاء موجود با نیروهای غیرآمریکایی پر شد.

کد مطلب 4124522
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها