به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس با استقلال بعدازظهر امروز چهارشنبه در سازمان لیگ برگزار شد. ابتدا برانکو ایوانکوویچ در این نشست حاضر شد و وضعیت تیمش را تشریح کرد.

پیش از آغاز کنفرانس خبری برانکو، مسئولان روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کردند در صورتی که اگر فردی از کنفرانس خبری سرمربی پرسپولیس و استقلال، فیلمی بگیرد، اجازه ورود وی به جایگاه خبرنگاران در بازی فردا داده نخواهد شد.

برای بازی با استقلال لحظه شماری می کنم

برانکو در ابتدای صحبتهایش گفت: درگذشت ابراهیم آشتیانی کاپیتان ملی پوش پرسپولیس را تسلیت عرض می کنم. برای باشگاه پرسپولیس فقدان بزرگی است که در دربی، با این مشکل روبرو شده ایم.

وی خاطرنشان کرد: برای بازی فردا، بی صبرانه لحظه شماری می کنیم. این بزرگترین مسابقه در قاره آسیاست. می دانیم این بازی برای بازیکنان و هوادارانمان چقدر بزرگ است.

دربی از قهرمانی مهمتر است

سرمربی پرسپولیس افزود: این بازی از قهرمانی هم مهمتر است. بارها گفته ام که این دیدار، خاص است و نمی توان تیمی را از قبل برنده دانست. این بازی، هیچ ارتباطی به جدول رده بندی ندارد.

برانکو تاکید کرد: این بازیِ تیمی است که می تواند شما را در دربی برنده کند.

باید برای پیروزی در دربی هجوم ببریم

سرمربی پرسپولیس درباره آمادگی بازیکنان تیمش اظهار داشت: مطمئنم بازیکنانم لحظه ای به کم کاری فکر نمی کنند. افتخار می کنم باز هم در این دیدار به عنوان سرمربی پرسپولیس حضور دارم. طبیعی است به جز ۱۱ نفر که بازیکنان اصلی تیم هستند، بقیه بازیکنان نمی توانند در ترکیب باشند و شاید هم به همین خاطر افسوس بخورند. فردا هیچ دردی معنا نخواهد داشت. باید برای پیروزی هجوم ببریم. تمام بازیکنانم سالم هستند. البته مهدی طارمی محروم است و فرشاد احمدزاده هم به خاطر مصدومیت نمی تواند بازی کند.

برد، برد و فقط برد می خواهیم

برانکو در ادامه تاکید کرد: ما از دربی فقط و فقط برد می خواهیم. برد، برد و برد! به هیچ کلمه دیگری فکر نمی کنم. فردا باید قلبهایمان داغ باشد و ذهنمان خنک بماند (باانگیزه ولی خونسرد باشیم) تا از لحاظ روحی شرایط خوبی داشته باشیم. فردا اگر با نیم گل هم برنده شویم برایم کافی است. به تعداد گل ها فکر نمی کنم.

لازم نیست بیشتر درباره مسلمان صحبت کنم

وی درباره احتمال حضور محسن مسلمان در دیدار فردا تصریح کرد: مسلمان یکی از ۲۰ بازیکنی است که از او می توانیم استفاده کنیم. نمی توانم واضح تر از این درباره این بازیکن صحبت کنم. لازم نیست بیشتر از اینها صحبتی کنم.

مگر قلیان کشیدن در ایران ممنوع است؟

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: نمی دانم چرا می گویند محسن مسلمان را کمیته اخلاق، محروم کرده است. هیچکس او را محروم نمی کند. می گویند مسلمان را محروم کرده اند؛ مگر در ایران، قلیان کشیدن ممنوع است؟ فکر می کنم این موضوع، کاملا شخصی است. همه چیز در قانون شهروندی مشخص است. من رستوران هم می روم می بینم مردم قلیان می کشند.

سورپرایزم را آرام آرام نشان می دهم

برانکو درباره جبران باخت فصل گذشته پرسپولیس مقابل استقلال و احتمال حضور بازیکن جدید در ترکیب سرخپوشان تصریح کرد: دربی یک دیدار خاص است و برنده از پیش تعین شده ندارد. ما بازی را پارسال در ۵ دقیقه باختیم. این بازی، شرایطش متفاوت است. امسال هم شاید استقلال وضعیت بدی در جدول داشته باشد اما این دیدار بسیار متفاوت است. من سورپرایزم را آرام آرام نشان می دهم.

با جذب بازیکن عراقی به هدف زدیم

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دلیل مبهم نگه داشتن ترکیب تیمش بر خلاف همیشه چیست؟ تصریح کرد: من سعی می کنم هرگز درباره ترکیب صحبت نکنم. اگر هم هفته پیش درباره حضور بشار رسن صحبت کردم به این خاطر بوده است که می خواستیم وی را در ترکیب قرار دهیم تا روز به روز به شرایط ایده آل نزدیکتر شود. ما با گرفتن رسن به هدف زدیم. او پتانسیلش را برای حضور در پرسپولیس نشان داده است و مهمتر اینکه بازیکن جوانی است و می تواند روز به روز بهتر شود.

به شفر می گویم دمت گرم!

سرمربی پرسپولیس درباره تجربه وینفرد شفر برای بازی دربی تصریح کرد: او مربی بسیار بزرگی است و تجربه بازی های بسیار بزرگی را در فوتبال دنیا داشته است. فکر نمی کنم با یک مربی بی تجربه روبرو باشم. شفر یک مربی آلمانی است و فلسفه مربی آلمانی، نشان می دهد که با تمام توان می آیند تا به گل برسند و بازی تهاجمی انجام دهند. من به او می گویم دمت گرم!

نمی خواهیم اتفاقات دربی پارسال را تجربه کنیم

وی در ادامه درباره مقابله با ترفندهای هجومی استقلال گفت: بازی فصل گذشته را در پنج دقیقه باختیم و نمی خواهیم این موضوع را باز هم تجربه کنیم. من فردا برای تمام دقایق برنامه ریزی دارم. دفاعمان سید جلال حسینی، شجاع خلیل زاده، حسین ماهینی است که من روی آنها حساب کرده ام و می توانند به تیممان کمک کنند.

این بازی در دنیا متفاوت است

وی در پایان راجع به دیدار فردای سرخپوشان تصریح کرد: مطمئنم بازی بسیار زیبایی پیش روی هواداران خواهد بود. این دیدار، دربی متفاوتی در دنیاست. شما معمولا در دیدارهایی که میزبان هستید ۹۰ درصد جایگاه هواداران را در اختیار دارید اما باشگاه های استقلال و پرسپولیس به این نتیجه رسیده اند که فردا به طور مساوی از ظرفیت ورزشگاه استفاده کنند. امیدوارم بهترین اتفاقات برای هر دو تیم رخ دهد.

سرمربی پرسپولیس پس از خروج از سالن کنفرانس سازمان لیگ با وینفرد شفر سرمربی استقلال برخورد کرد و با او به خوش و بش پرداخت. سرمربی پرسپولیس چند جمله را درگوشی به شفر گفت که با لبخندهای متوالی این دو نفر همراه بود.