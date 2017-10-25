مشکل حمل و نقل کالا از کیش به سرزمین اصلی رفع شد

بهرام آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیت های حمل و نقلی در جزیره کیش و ارتباط با سایر نقاط کشور بیان داشت: این شرکت در سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را به صورت رسمی در زمینه حمل کالا از جزیره زیبای کیش به سرزمین پهناور ایران آغاز کرد. با توجه به عدم صدور بارنامه و بیمه نامه برای کالاهای ارسالی در گذشته، این شرکت با اخذ این مجوز، مشکل بزرگ حمل و نقل کالا از جزیره کیش به سرزمین اصلی را رفع کرد.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در جزیره کیش مردم جزیره و حتی سرمایه گذاران و تجار با آن روبرو بودند ارسال و دریافت بار بود که این امر با رایزنی ها و ایجاد شرکت حمل و نقلی حل شد و مردم جزیره می توانند انواع خرده بار به هر نقطه از کشور که دوست دارند ارسال کنند.

آزاد اظهارداشت: حمل کالا به صورت خرده بار، حمل کالا به صورت دربستی، حمل کالاهای سنگین و ترفیکی، حمل هوایی کالاهای خرد و تجاری امکان پذیر شده است و مردم مثل گذشته دیگر درگیر فرایند صدور بارنامه و بیمه ها برای ارسال کالا نیستند.

وی خاطرنشان کرد: خدمات حمل بار با سابقه درخشان و تجهیزات و ناوگان حمل و نقل گسترده و ایمن صورت می گیرد. خدماتی چون حمل بار هوایی و زمینی خدمات گمرگی حمل بارهای حجیم و ترافیکی و خرده بار در جزیره کیش انجام می شود.

آزاد تصریح کرد: این شرکت در جزیره کیش فاز ۳ صنعتی شماره ۱۱۶ مستقر شده است و مردم و تجار و بازرگانان می توانند با شماره های ۱۶-۴۴۴۳۲۹۱۵ - ۰۷۶ و ۴۴۴۳۲۸۹۵ - ۰۷۶ تماس بگیرند تا در اسرع وقت کالا به تمامی نقاط کشور ارسال شود.