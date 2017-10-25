افزایش ۶۰ درصدی صادرات نفت ایران به چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تاجران آگاه از برنامه فروش نفت ایران اعلام کردند: صادرات نفت ایران به شرکت های چینی در ماه گذشته میلادی، با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.

در همین حال، اداره کل گمرک چین اعلام کرد: صادرات نفت خام ایران به چین در ماه گذشته میلادی یعنی سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، با ۵۹ درصد افزایش به ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تن، معادل ۷۸۴ هزار و ۶۰ بشکه در روز رسیده است.

همچنین روسیه، آنگولا و عربستان سعودی برای هفتمین ماه متوالی، در سپتامبر رتبه نخست تا سوم را به لحاظ بزرگترین صادر کننده نفت خام به چین از آن خود کردند.

صادرات نفت روسیه در ماه سپتامبر به چین ۱.۴۵ میلیون بشکه در روز رسید که حاکی از رشد ۶۰.۵ درصدی در مقایسه با سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی دارد. البته علت اصلی این جهش در میزان صادرات روسیه به چین، به قیمت نفت ارزانتر روسیه و تغییر خوراک پالایشگاه های چین به درجه نفت روسیه، نسبت داده می شود.

بر همین اساس صادرات نفت آنگولا ۱.۱۴ میلیون بشکه در روز و عربستان صعودی هم کمی بیش از یک میلیون بشکه در روز گزارش شده است؛ ضمن اینکه صادرات نفت آمریکا به چین هم در ماه سپتامبر به ۱۲۰ هزار و ۵۸۰ بشکه در روز رسید.

بر پایه این گزارش، مجموع واردات نفت چین در ماه گذشته میلادی با رسیدن به تقریبا ۹ میلیون بشکه در روز، رکورد جدیدی را از خود به جای گذاشت.