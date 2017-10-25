توجه به حقوق شهروندی و رعایت آن توسط دستگاه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار علی محمد احمدی ظهر چهارشنبه در نشست حقوق شهروندی، عفاف و حجاب افزود: در دولت برای حقوق شهروندی ساز و کار مشخص شده است و رعایت این حقوق در استان نیز ضروری است.

احمدی با اشاره به تاکید ریاست جمهوری و دولت بر تحقق حقوق شهروندی، عنوان داشت: تکریم مردم و خدمات رسانی به مردم با نهایت احترام لازم است.

احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به هدفگذاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اولویت قرار دادن این حوزه مورد تاکید است، اما باور قلبی ما بر این است که در کنار مباحثی از این قبیل، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی که یکی از مهمترین ابعاد آن تحقق حقوق شهروندی است، ضرورت دارد.

استاندار ابراز داشت: مباحث حقوق شهروندی بسیار مهم است و این شورا با شورای برنامه ریزی استان فرقی ندارد.

وی افزود: باید تحقق حقوق شهروندی مورد تاکید قرار بگیرد.

احمدی بر حضور مدیران دستگاه ها با اطلاعات کافی در جلسات تاکید کرد و بیان داشت: مدیران با اطلاعات کامل و آگاهی از صورت جلسات در برنامه ها حضور پیدا کنند.

احمدی با اشاره به حقوق شهروندان در حوزه ادارات و مصوبات جلسات گفت: در جلسه آینده برای اقدامات انجام شده دستگاه ها در حوزه حقوق شهروندی گزارشی به شکل پاورپوینت تهیه شود و به صورت تصادفی عملکرد تعدادی از دستگاه ها ارائه خواهد شد.

استاندار ابراز داشت: همچنین بررسی وضعیت شکایات شهروندان نسبت به دستگاه ها با ارائه گزارش میزان شکایت و همچنین بررسی اینکه تعدد شکایت در کدامین حوزه است، با رعایت ملاحضات مربوط به نشر آمار انجام می شود.

احمدی افزود: بررسی میزان اطاله دادرسی و مقایسه آن با سایر استان ها نیز از موارد مورد تاکید است.

احمدی ارائه آموزش به مدیران کل، مدیران شهرستانی و کارمندان از طریق مدیریت و برنامه ریزی با ارائه بسته های آموزشی در این حوزه و ارائه گزارش اقدامات را از دیگر موارد لازم دانست.

استاندار همچنین بر ارائه آموزش های مختلف توسط سازمان های مردم نهاد به جامعه هدف تاکید کرد.

احمدی خاطرنشان کرد: در حوزه ایجاد مجتمع های بین راهی باید گزارشی کامل در رابطه با این حوزه و با نگاه به آینده با حضور دستگاه های متولی ارائه شود.

وی برگزاری نشست های کارشناسی در حوزه حقوق شهروندی و بیان هدفگذاری های آن را لازم دانست.