۱۱۵ شاعر آثار خود را به سوگواره ملی علمدار در ایلام ارسال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی چراغی‌پور روز چهارشنبه در نشست خبری این سوگواره اظهار داشت: استفاده از ظرفیت هنرمندان در راستای خلق آثار ارزشمند دینی و آیینی ، آشنایی با معارف و سیره اهل ‌بیت عصمت و طهارت (ع) و شناسایی جوانان مشتاق به تولید آثار هنری در این حوزه ها را از اهداف برگزاری این سوگوار عنوان کرد.

وی ادامه داد: ۵۷۰ اثر شعر در ۲ بخش کلاسیک و شعر نو به دبیرخانه چهارمین سوگواره ملی علمدار کربلا ارسال ‌شده است.

وی تاکید کرد: این سوگواره در ۲ قالب شعر کلاسیک و نو اجرا و در محورهای فضایل اخلاقی حضرت عباس (ع) و دلاوری ‌ها و رشادت ‌های آن حضرت عنوان کرد است.

چراغی پور اضافه کرد: آیین اختتامیه این سوگواره و تجلیل از برگزیدگان هشت آبان ماه در مرکز شهر ایلام برگزار و از ۱۰ برگزیده جشنواره با اهدا لوح و جوایز تجلیل به عمل می آید.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی گفت: پرچم حرم مطهر حضرت عباس (ع) نیز با حضور نماینده حرم حضرت عباس در آیین اختتامیه این سوگواره به اهتزار در می آید.