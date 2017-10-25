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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان ایلام:

۱۱۵ شاعر آثار خود را به سوگواره ملی علمدار در ایلام ارسال کردند

۱۱۵ شاعر آثار خود را به سوگواره ملی علمدار در ایلام ارسال کردند

ایلام-مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان ایلام گفت: ۱۱۵ شاعر از ۲۵ استان کشور آثار خود را به چهارمین سوگواره ملی علمدار کربلا در این استان ارسال کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی چراغی‌پور روز چهارشنبه در نشست خبری این سوگواره اظهار داشت: استفاده از ظرفیت هنرمندان در راستای خلق آثار ارزشمند دینی و آیینی ، آشنایی با معارف و سیره اهل ‌بیت عصمت و طهارت (ع) و  شناسایی جوانان مشتاق به تولید آثار هنری در این حوزه ها را از اهداف برگزاری این سوگوار عنوان کرد.

وی ادامه داد:  ۵۷۰ اثر شعر در ۲ بخش کلاسیک و شعر نو به دبیرخانه چهارمین سوگواره ملی علمدار کربلا ارسال ‌شده است.   

وی تاکید کرد: این سوگواره در ۲ قالب شعر کلاسیک و نو اجرا و در محورهای فضایل اخلاقی حضرت عباس (ع) و دلاوری ‌ها و رشادت ‌های آن حضرت عنوان کرد  است.

چراغی پور اضافه کرد: آیین اختتامیه این سوگواره و تجلیل از برگزیدگان هشت آبان ماه در مرکز شهر ایلام برگزار و از ۱۰ برگزیده جشنواره با اهدا لوح و جوایز تجلیل به عمل می آید.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی  گفت: پرچم حرم مطهر حضرت عباس (ع) نیز با حضور نماینده حرم حضرت عباس در آیین اختتامیه این سوگواره به اهتزار در می آید.

کد مطلب 4124640

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