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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

پرداخت بخشی از بدهی بیمه ها باهماهنگی سازمان برنامه و خزانه داری

پرداخت بخشی از بدهی بیمه ها باهماهنگی سازمان برنامه و خزانه داری

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در نشست کمیسیون مقرر شد بیمه ها با هماهنگی سازمان برنامه و خزانه داری کل، بخشی از معوقات را پرداخت کنند تا روند تولید دارو با مشکل مواجه نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد همتی در تشریح دستور کار نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه موضوع سواد سلامت جامعه با حضور روسای شبکه سلامت و شورای سلامت و سایر کارشناسان صدا و سیما بررسی شد، گفت: در مورد نواقص و کاستی هایی که در صدا و سیما  در ارتباط با ارتقای سطح سواد سلامت جامعه  وجود دارد بحث و مذاکرات اولیه میان نمایندگان و مسئولان مربوطه انجام و مقرر شد جلسات مشترکی را در آینده داشته باشیم و به عوامل موثر در ارتقای سطح سلامت جامعه بیشتر پرداخته شود.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع پرداختی به کارخانه های داروسازی و داروخانه ها با حضور رییس سازمان غذا و  دارو، مدیر عامل بیمه سلامت، مدیرعامل بیمه سلامت و ذی نفعان تولیدکننده دارو در نشست امروز کمیسیون بحث و بررسی شد، تصریح کرد: با بحث و گفت و گوی مفصلی که میان اعضای کمیسیون و مسئولان وزارت بهداشت انجام شد با نظر مشترک اعضا و مسئولان مقرر شد با اجرای طرح پزشک خانواده، سیستم ارجاع، پرونده الکترونیک، راهنمای بالینی و گایدلاین ها مصارف و هزینه ها را کاهش داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین بیمه ها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل، بخشی از معوقات را پرداخت کنند تا داروخانه ها به ویژه کارخانجات دارو دچار مشکل نشده و به تولید خود ادامه دهند.

کد مطلب 4124651
مهناز قربانی مقانکی

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