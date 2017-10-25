بادران میزبان پرسپولیس در تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تعیین میزبانی دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و بادران تهران در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ظهر امروز در سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد.

در این دیدار تیم فوتبال بادران تهران به عنوان میزبان مسابقه شناخته شد که باید یکی از ورزشگاه های آزادی و شهر قدس را به عنوان محل برگزاری این دیدار تعیین کند.

همچنین در صورتی که پرسپولیس بتواند بادران تهران را در ۱۹ آذر شکست دهد دیدار معوقه سرخپوشان پایتخت مقابل صنعت نفت آبادان در رقابت های لیگ برتر ۲۴ آذر ماه برگزار می شود.

پرسپولیس در صورت حذف از رقابت های جام حذفی ۲۸ آذر ماه بازی عقب افتاده خود را در لیگ برتر مقابل زردپوشان آبادان برگزار می کند.