ماجرای تلاش برای جلوگیری ازقرائت تخلفات منطقه آزاد/ایستادگی مجلس

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه‌ آزاد ماکو را مورد بررسی قرار دادند. در دولت یازدهم اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود و با روی کار آمدن دولت دوازدهم مرتضی بانک عهده دار این مسئولیت شد. پیش از این نیز مناطق آزاد موضوع جلسات چالشی و مهم مجلس بود.

در مجلس نهم، لایحه دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری به مجلس آمد که پس از سر و صداهای زیاد به تصویب نرسید. نمایندگان معتقد بودند مناطق آزاد به وظایف اصلی خود عمل نکرده اند و اهداف مورد نظر در این مناطق محقق نشده است. بالاخره در برنامه ششم توسعه نمایندگان مقرر کردند که مناطق آزاد در وزارت اقتصاد ادغام شود اما وزیر اقتصاد از اجرای این مصوبه سر باز زد و با نامه رئیس کمیسیون اقتصاد به رئیس جمهور و دستور روحانی مبنی بر تسریع در اجرای قانون، این پرونده مختومه شد تا وزیر اقتصاد از این به بعد در قبال عملکرد این سازمان پاسخگو باشد.

اما امروز بعد از قرائت گزارش تخلفات منطقه آزاد ماکو در مجلس، اتفاقاتی افتاد که نشان داد رانت بازی ها در مناطق آزاد تا پشت دَر خانه ملت هم ادامه دارد.

بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه‌ آزاد ماکو در صحن علنی، کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا طی اخطار و تذکری با استناد به اصل ۶۷ قانون اساسی و بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی خطاب به لاریجانی رئیس مجلس گفت:‌ بنده در زمان رأی گیری برای انجام این گزارش در صحن علنی از آن دفاع کردم و خوشبختانه نمایندگان هم به آن رأی دادند. یادآوری می‌کنم که ما سوگند خوردیم و تعهد یاد کردیم با تکیه بر شرف انسانی خود پاسدار حریم اسلام و نگهبان حقوق مردم باشیم.

درگیری لفظی شدید لاریجانی و نماینده صومعه سرا/ دلخوش: بگو خفه شو و من ساکت می‌شوم

دلخوش تأکید کرد: رئیس کمیسیون اقتصادی در جریان تهیه این گزارش، بنده را به عنوان سرگروه «کارگروه بررسی پرونده» معرفی کرد، ما ۱۳ جلسه کارشناسی با دستگاه‌های ذیربط داشتیم و نظر کارشناسی بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف را حتی از وزارت اطلاعات به کار گرفتیم. یک جلسه هم بازدید و بررسی میدانی در منطقه داشتیم، بنده گزارشی تهیه کردم که در کمیسیون به آن یک سر سوزن هم توجهی نشد. از رئیس کمیسیون اقتصادی خواستم که حداقل برای احترام به همکار خودشان گزارش کارگروه را اینجا قرائت می‌کردید.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و اخطار دلخوش گفت: ما چنین چیزی در آیین نامه نداریم و موضوع گزارش کارگروه در ماده ۲۳۶ ذکر نشده است و تنها به ساز و کار درونی خود کمیسیون مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: تنها در زمان بررسی گزارش اگر ده نفر از نمایندگان با عدم رعایت شئونات در کمیسیون یا نقض و استنکاف از قانون یا عدم اجرای درست آن به وسیله وزیر یا رئیس جمهور یا دستگاه‌های ذیربط صورت بگیرد ماده ۲۳۶ اجرا می‌شود حال کمیسیون می‌خواهد کارگروه تشکیل بدهد یا خیر لذا هیچ اشکال آیین نامه‌ای یا اخطار قانون اساسی در این موضوع وارد نیست.

رئیس مجلس بیان داشت: اینکه نماینده‌ای رأی بدهد یا خیر بحث دیگری‌است، کمیسیون مأمور بوده ظرف مدت ده روز به این گزارش رسیدگی کند حال می‌تواند کارگروه تشکیل داده یا خیر، از لحاظ آیین نامه‌ای هرچه کمیسیون رأی دهد مهم است.

دلخوش بار دیگر در اعتراض به اظهارات رئیس مجلس گفت: آقای رئیس جنابعالی قبلا گزارش را ارجاع دادید و من نمی‌خواهم مطالب را ادامه دهم و بگویم، شما اگر می‌خواهید اینجوری بفرمایید پس هیچ شأنی برای نمایندگان قائل نیستید.

ایستادگی لاریجانی بر لزوم بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو در قوه قضائیه

لاریجانی با عصبانیت در پاسخ به اظهارات دلخوش اظهارکرد: این بیان شما نشان می‌دهد که شأنی قائل نیستید، ده نفر از نمایندگان گفتند که تخلف در بندر آزاد ماکو صورت گرفته و مطابق آیین نامه حق دارند به کمیسیون برای رسیدگی ارائه کنند و کمیسیون هم در حین رسیدگی می‌تواند یک کارگروه تشکیل دهد یا خیر، حال که کمیسیون مطالب را نپذیرفته کجای آن خلافی صورت گرفته است؟

وی تأکید کرد: معتقدم احترام به نظر نمایندگان همین است که ما اصرار داریم و نمایندگان اگر نظری داشتند می‌توانند بگویند.

دلخوش در پاسخ به لاریجانی گفت: ما که به شما احترام می‌گذاریم اما شما اول صبح اینجوری می‌فرمایید.

رئیس مجلس پاسخ داد: شما می‌گویید برای نمایندگان احترام قائل نیستید حال اگر من آیین نامه را رعایت می‌کنم یعنی به نمایندگان احترام نمی‌گذارم؟ بنده تذکر شما را نابجا می‌دانم.

نماینده مردم صومعه سرا بار دیگر در اعتراض به رئیس مجلس تصریح کرد: این نحوه برخورد درست نیست، بنده سه دوره است که نماینده مجلس هستم، زمانی که رئیس کمیسیون نماینده‌ای را به عنوان رئیس کارگروهی مأمور می‌کند، تاسف می‌خورم که شما اینگونه نظر می‌دهید. اشکالی ندارد شما به من بگو خفه شو و من ساکت می‌شوم این چه طرز برخورد است؟

لاریجانی رئیس مجلس به دلخوش گفت: خواهشا احساسی صحبت نکنید، صحبت کردید و بیشتر از این نباید صحبتی کنید.

لاریجانی بیان داشت:‌ اخطار آقای دلخوش این است که ما قسم خوردیم پس باید قانون را رعایت کنیم و آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید اگر ده نفر از نمایندگان یا کمیسیونی استنکافی از قانون یا نقضی را مشاهده کرد بر اساس ماده ۲۳۶ می‌تواند رسیدگی کند اینکه تشخیص این ده نماینده درست است یا خیر بحث دیگری است.

رئیس مجلس اظهار کرد: آیا این روال قانونی انجام شده یا خیر؟ آقای دلخوش می‌گوید چون رئیس کمیسیون من را به عنوان رئیس کارگروه قرار داده و رسیدگی کردم اما کمیسیون حرف‌های من را نشنیده است.

وی تأکید کرد: قبلا آقای دلخوش این موضوع را به من گفته بود و بنده هم گفتم از نظر آیین نامه راهی نداریم باید نظر کمیسیون را مبنا قرار دهیم، ما کارگروه نمی‌شناسیم زیرا یک ساز و کار درونی کمیسیونی است لذا این موضوع را درست نمی‌دانم و خواهش می‌کنم دیگر بحث را ادامه ندهید.

بعد از پایان اظهارات لاریجانی رئیس مجلس، دلخوش که خیلی عصبانی بود کت خود را پوشید تا از مجلس بیرون برود. کاظم جلالی نماینده تهران و محمد دهقان نماینده طرقبه تلاش کردند که مانع خروج وی از مجلس شوند و بلاخره دلخوش را سر جایش نشاندند.

پس از قرائت گزارش در صحن علنی نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۲۶ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس این گزارش را جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند.

در این گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلفات منطقه آزاد ماکو را محرز دانستند.

ماجرای بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو در کمیته سه نفره

محمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت درگیری ها در صحن مجلس برای بررسی گزارش تخلفات منطقه آزاد ماکو، اظهار داشت: آیین نامه مجلس هیچ تصریحی مبنی بر این ندارد برای بررسی گزارش ماده ۲۳۶ در کمیسیون کمیته ای تشکیل شود. ما بین خودمان برای اینکه همه اعضای کمیسیون به ماکو نروند سه نفر را انتخاب کردیم. که یکی از این سه نفر آقای دلخوش بود. قرار بود این کمیته گزارشی را درخصوص عملکرد منطقه آزاد ماکو تهیه کند.



عضو کمیسیون اقتصاد ادامه داد: اینطور نیست که این سه نفر هرچه بگویند گزارش ماده ۲۳۶ بر اساس آن تهیه شود کمیسیون اقتصاد بر اساس گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، ستاد قاچاق کالا گزارش خود را تهیه کرد این گزارش در کمیسیون قرائت شد و با توجه به مستندات نمایندگان با اتفاق آرا موارد را تخلف تشخیص داده و معتقد بودند که باید قوه قضاییه درخصوص این تخلفات اظهار نظر کند. آقای دلخوش می گفت که این گزارش را قبول ندارد اما نظر کمیسیون در این خصوص ارجح بر نظر ایشان است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ماجرای بررسی گزارش تخلفات منطقه آزاد ماکو را این گونه تشریح کرد: کارگروهی با حضور آقای دلخوش و عین الله شریف پور نماینده ماکو در شهرستان ماکو جلساتی گذاشتند و موضوعات را بررسی کردند. بین آقای دلخوش و شریف پور اختلافاتی در این سفر پیش آمده بود و بنده بخاطر اینکه این اختلافات تشدید نشود و اثری در مصوبه کمیسیون نداشته باشد مقرر کردم، بجای اینکه از نشستی که در شهرستان ماکو با حضور دستگاه ها برگزار شده است گزارشی به کمیسیون اقتصاد ارائه شود، دستگاه های نظارتی مستقیما گزارشات خود را به کمیسیون اقتصاد ارائه کنند بر این اساس مقرر شد دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و ستاد قاچاق کالا و ارز گزارشات خود را درخصوص منطقه آزاد ماکو به بنده ارائه کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادیهای نظارتی گزارشات خود را به کمیسیون ارائه دادند و در جلسه بررسی گزارش ماده ۲۳۶ عملکرد منطقه آزاد ماکو بجای اینکه جمع بندی که در ماکو انجام شده قرائت شود، بندهای گزارش نهادهای نظارتی در مورد تخلفات منطقه آزاد ماکو تک تک قرائت شد. چهار جلد پیوست تخلفات به کمسیون ارائه شد، رای گیری شد و همه اعضا خواستار بررسی این گزارش طبق ماده ه ۲۳۶ آیین نامه داخلی شدند.

نامه نگاری های مقامات منطقه آزاد برای جلوگیری از ارسال گزارش تخلفات به قوه قضائیه

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس منطقه آزاد، نامه‌ای به آقای لاریجانی زده بود تا مانع قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس شود، رئیس منطقه آزاد ماکو نیز نامه ای با همین مضمون به کمیسیون اقتصاد زده بود. همه نامه نگاری کرده بودند و به نامه های خود گزارشی را که در منطقه آزاد ماکو به صورت شفاهی در جلسه کمیته بررسی شده بود را پیوست کرده بودند. بنده اعلام کرده بودم که در کمیسیون اقتصادی گزارش های مکتوب کمیته های نظارتی موجود است و مبنای ما این گزارشات مکتوب خواهد بود. رئیس مناطق آزاد تلاش کردند تا این گزارش در مجلس قرائت نشود.