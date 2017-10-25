حفاظت و صیانت از کلیه باغات و فضای سبز فرحزاد الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه «بررسی طرح محدوده واجد ارزش فرحزاد و اراضی پیرامونی» گفت: فرحزاد از محله های تاریخی شمال شهر تهران است که با وسعتی قریب بر ۲۱۱ هکتار، شامل سه حوزه رود دره، عرصه سکونت و محور گردشگری است که به مرور زمان با گسترش تهران، به محدوده شهر ملحق شده است و با توجه به دارا بودن قابلیت های چشم گیر، یکی از عرصه های تفرجی و جذاب شهر تهران است که با بهره گیری از فرصتها و امکاناتی که دستاورد منابع محیطی و بستر طبیعی آن است، در صورت رفع معضلات کنونی، می تواند از نقش و جایگاهی مناسب در شهر تهران برخوردار شود.



وی با اشاره به لزوم ساماندهی حوزه ها و زیر حوزه های این منطقه ارزشمند، افزود: محله فرحزاد به سه حوزه جداگانه شامل حوزه حفاظت سبز و باز با محوریت روددره فرحزاد، حوزه شمالی، با مرکزیت هسته تاریخی که شامل روستای فرحزاد و بافت تفرجی فرحزاد است که نیاز به ساماندهی و اعمال ضوابط همگون دارد تا انسجام از دست رفته روستا با بافت های مجاورش دوباره زنده و پایدار شود و حوزه جنوبی محله فرحزاد با محوریت فعالیت و ساخت و سازهای جدیدتر و محورهای فرحزادی و امام زاده داوود است.



معاون شهردار تهران با تأکید بر این که عمده ترین مسئله در این رابطه این است که طراحی و اجرای ساماندهی این منطقه به گونه ای باشد که این سه حوزه به صورت کاملا آرام و بدون کوچکترین تعارض در هم ادغام شوند، گفت: لازم است به جای تمرکز بر ضوابط خطوط و اعداد، توجه اساسی مسئولین به کیفیت زندگی انسانها باشد و در آن منطقه فضایی ایجاد کرد تا مردمان آن منطقه بتوانند زندگی کنندگان، مراقبت کنندگان، باغداران و پاسداران آن منطقه باشند.

حجت با اشاره به این که از اوایل دهه ۱۳۶۰ با احداث بزرگراه یادگار امام، محله و رود دره فرحزاد به همراه باغات و اراضی کشاورزی، از هم جدا شد، خاطر نشان کرد: با تداوم گسترش شهر، متاسفانه روند تخریب روستا و باغات فرحزاد شدت یافت و باغ رستوران های این محله نیز که از دیر باز نقش موثری در تکوین نقش تفرجگاهی فرحزاد داشت، امروزه به معضلی فرامحله ای تبدیل شده که با وجود حفظ سرزندگی محور فرحزاد و حاشیه روددره، نیازمند ساماندهی کالبدی و عملکردی برای بهبود کیفیت فضایی و پایداری حوزه پیرامونی است.



وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی در مواجهه با فرحزاد، حفاظت از ارزشهای موجود(میراث طبیعی و تاریخی)، احیا و باز زنده سازی آنها و ساماندهی نظام کالبدی و عملکردی محدوده با حداقل دخل و تصرف است، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر رود دره فرحزاد علاوه بر الزامات طرح جامع و تفصیلی، یکی از نابسامان ترین عرصه های زیست محیطی شهرو نابسامان ترین عرصه های اجتماعی شهر به دلیلی بزهکاری و اعتیاد است به همین دلیل پیوست زیست محیطی و پیوست اجتماعی، جز پیوست های اصلی این مطالعات بوده و ساماندهی عرصه های ویژه فرحزاد گستره هایی را در بر میگیرد که نیازمند مداخله است و ساماندهی این عرصه ها، الویت های اساسی برای دستیابی به اهداف کلی طرح است.



معاون شهردار تهران همچنین حفاظت و صیانت از کلیه باغات و فضای سبز فرحزاد، با شناسایی باغات و فضاهای سبز موجود و یا تخریب شده و همچنین طراحی و نگهداری روستاهای زیبای این محدوده را با استفاده از طراحی دقیق و به دور از تعارضات حوزه های محلی، الزامی دانست.



وی با اشاره به برنامه های تدوین شده برای ساماندهی حوزه ها و زیر حوزه های این محدوده افزود: تعیین پهنه بندی سیل در وضعیت طبیعی رودخانه، لایروبی بستر رودخانه، ایجاد و راه اندازی سامانه هشدار سیل، تخلیه پهنه علامت گذاری شده از اسکان و رفع تعارضات ملکی (تجاری و مسکونی) در بستر رودخانه و پهنه سیلابی آن، بهسازی و ترمیم شیب دره ها و ترانشه های آسیب دیده، تکمیل و راه اندازی شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب تهران، جلوگیری از ورود فاضلابهای خانگی و صنعتی به رود دره ها، نصب و راه اندازی تصفیه خانه محلی برای رستورانها و مراکز خدماتی و واحدهای مسکونی مجاورت رودخانه، جمع آوری زباله و نخاله ساختمانی از بستر و حریم رودخانه، تهیه شناسنامه باغات فرحزاد و پایش و حفاظت از آن، تصفیه خاک و جایگزینی خاک آلوده با خاک مناسب برای باز رویانی پوشش گیاهی، انجام آموزشهای فرهنگی، همکاری شهرداری و نیروی انتظام در زدودن ناهنجاری های اجتماعی به ویژه توزیع و مصرف مواد مخدر، مدیریت هدر رفتن آب قناتهای تخریب شده و استفاده از آن برای تأمین آب مورد نیاز اکوسیستم و تصفیه پساب ها برای تأمین آب موردنیاز اکوسیستم از جمله برنامه های اجرایی است که در آینده نزدیک در این منطقه اجرایی خواهد شد.

حجت با اشاره به لزوم بسیج و مشارکت همگانی مردم و مسئولین در زمینه ساماندهی این منطقه ارزشمند، تأکید کرد: مناطق ۲ و ۵ شهرداری تهران، معاونت های شهرسازی و فنی عمرانی و سازمان نوسازی شهر تهران باید تلاش کنندتا علاوه بر رفع مشکلات موجود، مطالبات مردم را پاسخگو باشند و از این منطقه به عنوان یکی از بهترین فرصتهای گردشگری و توسعه پایدار استفاده شود.



محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری نیز در این جلسه ضمن تأکید بر لزوم انجام مطالعات دقیق در خصوص شرایط و مشکلات این منطقه و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب، افزود: در گذشته متاسفانه بدون پیوست های مطالعاتی طرح ها تدوین و اجرایی می شد و پس از اتمام و یا در جریان اجرای پروژه، پیوست مطالعاتی برای طرح ها تهیه و سفارش داده می شد، این در حالیست که خوشبختانه اساس طرح محدوده واجد ارزش فرحزاد و اراضی پیرامونی آن، مبتنی بر مطالعات لازم و کافی تهیه شده و حتما دانشگاهیان و دیده بانهای شهری و مشاوران اذعان خواهند داشت که در مدیریت شهری کنونی تحولی اساسی پیش آمده و سعی بر آن است تمامی طرح ها بر اساس مطالعات متخصصین و مشاورین ذی صلاح و همچنین مبتنی بر مشارکت ذی نفعان تدوین و اجرایی شود.



وی با اشاره به این که در این خصوص جلسات زیادی در شورا با ذی نفعان، شورا یاران، معتمدین، روحانیت و شهرداران برگزار شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تک تک ساکنین و ذی نفعان محدوده فرحزاد در جریان ضوابط قرار گرفته اند و بنابراین می توان گفت : رضایت آنها و همچنین اعتماد مردم به طرح محدوده واجد ارزش فرحزاد و اراضی پیرامونی آن یک سرمایه است.



زهرا نژاد بهرام، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه با تأکید بر مسئولیت خطیر مسئولین در برابر شهروندان، خاطر نشان کرد: ما در برابر شهروندان مسئول هستیم و باید شرایط زیست متناسب با شرایط انسانی را برای آنها فراهم کنیم و این در حالیست که ساکنین محدوده فرحزاد سالها در انتظار تدوین ضوابط و ابلاغ سیاست های شهرداری در بازآفرینی و ساماندهی سکونتگاه خود هستند.

تاکید بر وضعیت موجود و شرایط فعلی و محیطی محدوده فرحزاد و عدم توجه صرف به ایده آل های شهرسازی و معماری در تهیه طرح ساماندهی محدوده واجد ارزش فرحزاد و اراضی پیرامونی آن از جمله مواردی بود که نژاد بهرام به آن اشاره کرد.

وی ادامه داد : واقعیت محیطی در محدوده فرحزاد این است که ما در این عرصه بافتی داریم که کالبدش روستایی بوده در حالیکه سکونت و شیوه زندگی در آن روستایی نیست، در بخش دیگری از این محدوده کاربری تفرجگاهی را شاهد هستیم که البته با آسیب های اجتماعی متعدد نیز همراه است، در بخش هایی باغ و فضای سبز را شاهد هستیم و محدوده فعالیت که عموما در برگیرنده خدماتی هستند که در شهرهای مدرن کمتر شاهد آن هستیم.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسامی شهر تهران با بر شمردن ساختار فعلی و مسائل پیش رو محدوده فرحزاد ادامه داد : می باید برنامه ریزی ها و تهیه طرح های ساماندهی با در نظر داشتن واقعیت های موجود صورت پذیرد و در این طرح حفظ ماهیت ارزشمند و کالبد اکوتوریسم محدوده فرحزاد و ساماندهی آسیب های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.