فعالیت ۷۵۰ نیروی شهرداری تهران در کربلا و نجف

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در مصاحبه با رادیو اربعین اظهار داشت: شهرداری در راستای خدمات دهی به زائرین اباعبدالله فعالیت های گسترده ای انجام می دهد و نزدیک به ۵۰۰ نفر از کارکنان خدوم شهرداری در کربلا و ۲۵۰ نفر در نجف اشرف از سه روز گذشته در حال پاکسازی این دو شهر هستند.

وی افزود: در حوزه نظافت، زیباسازی، شست و شو و رنگ آمیزی و نیز جمع آوری زباله فعال هستیم و نیروهای ما کم کم در مرزها مستقر می شوند و مناطق ۱۴ گانه شهرداری نیز به این اکیب اضافه شده است.

عبداللهی ادامه داد: در شهر کوت به عنوان اولین شهر بعد از مرز مهران، عمده زائرین خاصه همشهریان تهرانی در این شهر مستقر هستند و خدمات لازم را ارائه می دهیم، همچنین اتوبوسرانی ما در مرز مهران و خاک عراق مستقر خواهد شد و در بحث راهنمای زائر امسال با توان بیشتری تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: هم اینک مردم شیعه عراق از نقاط دورتر از این کشور خاصه شهر بصره پیاده روی خود را به سمت کربلا آغاز کرده اند و فرهنگ و رسم این مردم مبنی بر این است که اگر شهر شلوغ باشد، از همان دور سلام می دهند و باز می گردند.

عبداللهی با بیان اینکه شیعیان عراق در صورت شلوغی، حتی وارد حرم نمی شوند، گفت: مردم معمولا چند روزی را در کربلا می مانند و مسئولان استان کربلا درخواست کرده اند این اقامت را حتی الامکان به حداقل برسانند که شهر حتی المقدور خلوت باشد.

وی افزود: امیدواریم این وحدت و همدلی موجب شود امسال نیز همچون گذشته خادمین خوبی برای مردم عزیزمان باشیم که با عشق و جان و دل به پابوس اباعبدالله الحسین (ع) می روند.