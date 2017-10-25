اسنپ، دوستِ رسانه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اسنپ، این سامانه امسال با شعار «اسنپ، دوست رسانه» برای نخستین بار در نمایشگاه مطبوعات حاضر خواهد شد.

سامانه هوشمند حمل‌ونقل اسنپ به واسطه ماهیت و حساسیت حوزه فعالیت خود و ارتباط مستقیم با میلیون‌ها کاربر (هم‌راه و مسافر) این روزها به خبرسازترین برند ایرانی در رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده است. در سه سال گذشته بیش از ۱۰هزار محتوای رسانه‌ای با موضوع اسنپ در مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری منتشر شده که در نوع خود آمار بی‌سابقه‌ای است.

از همین رو، گروه روابط‌ عمومی این سامانه در بیست‌وسومین دوره نمایشگاه مطبوعات در کنار موسسات مطبوعاتی، نشریات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری حضور خواهد داشت و به برگزاری کارگاه‌ها و گپ‌وگفت‌هایی با موضوع شیوه‌های ارتباطی رسانه با روابط عمومی می‌پردازد. علاقمندان می‌توانند برای دیدار با خانواده اسنپ در نمایشگاه مطبوعات، به مصلی تهران، راهروی ۲۵، غرفه ۲۵۸، مراجعه کنید.

همچنین بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات می‌توانند از کد تخفیف PressExpo23 (تا سقف ۲٫۰۰۰ تومان) جهت رفت‌وبرگشت خود استفاده کنند.