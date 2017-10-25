به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هشتمین دوره جشنواره مردمی فیلم «عمار» ظهر امروز ۳ آبان ماه با حضور نادر طالب زاده دبیر، وحید جلیلی رییس شورای سیاستگذاری و سیدرسول منفرد دبیر اجرایی این جشنواره در حسینیه هنر برگزار شد.

در ابتدای این نشست سید رسول منفرد ضمن ارایه گزارشی از جشنواره سال گذشته گفت: برپایی «سینماسنگر» در منطقه هویزه از دستاوردهای یک سال اخیر بود. ما فکر کردیم کسانی که به اردوی راهیان نور می آیند می توانند به تماشای فیلم های جشنواره «عمار» بنشینند که اتفاقا در آنجا نماهنگ «تخریب بهشت» مخاطبان زیادی پیدا کرد. همین کار برای کردستان و کرمانشاه نیز انجام شد و ما یک دستگاه سینما سیار به آنجا فرستادیم که این دستگاه روستا به روستا رفت و برای مردم فیلم به نمایش گذاشت.

وی با اعلام اینکه محروم بودن استان ها معیار انتخابشان برای نمایش فیلم بود، توضیح داد: ما همچنین دوره آموزشی مستندسازی را برگزار کردیم و استمرار اکران های مردمی هم از کارهای یک سال اخیر بود که البته رشد کیفی نیز داشته است. از دیگر اتفاقات یک سال اخیر برگزاری هفته فیلم جشنواره در غزه و آرژانتین بود که امسال به صورت ویژه برای کودکان یک روز مجزا در نظر گرفته شد.

از دیگر اتفاقات یک سال اخیر برگزاری هفته فیلم جشنواره در غزه و آرژانتین بود که امسال به صورت ویژه برای کودکان یک روز مجزا در نظر گرفته شد وی با اشاره به زمان آغاز اکران مردمی آثار جشنواره در سال جاری بیان کرد: اکران مردمی جشنواره از اواخر آبان ماه آغاز می شود و مثل سال گذشته بخش هدایای مردمی به فیلمسازان را هم خواهیم داشت که علاقه مندان می توانند هدایای خود را به دبیرخانه بدهند تا ما به دست فیلمسازان برسانیم.

در ادامه نشست وحید جلیلی نیز گفت: ما در جاهای مختلفی آثار جشنواره «عمار» را به نمایش گذاشتیم که تعداد این مکان ها بیش از ۵ هزار مکان و در جاهایی چون حوزه علمیه، تالار عروسی، مغازه، منزل شخصی و... بود.

وی با اشاره به جنس هنر در جهان اسلام گفت: در جهان اسلام وضعیت به این شکل است که ۸۰ درصد مردم مومن و متدین و ۲۰ درصد سکولار هستند اما در حوزه هنر این وضعیت برعکس است یعنی جنس فعالیت های هنری تناسبی با سبک زندگی آن جوامع ندارد.

جلیلی با اشاره به اکران فیلم های جشنواره در غزه بیان کرد: متاسفانه جریان اکران ما مشکل دارد و آثاری که در حوزه انقلاب اسلامی قابلیت اکران دارند پشتیبانی رسانه ای و توزیعی نمی شوند و تلاش «عمار» در مسیر ایجاد عدالت رسانه ای و در دسترس قرار دادن فیلم های برای مردم است.

وی اظهار کرد: در جامعه هشتاد میلیونی ایران نمی توانیم منتظر باشیم که امکاناتی مثل سینما فرهنگ در دسترس همه باشد از همین رو ما این محدودیت را برداشته ایم و تلاش می کنیم به هر شکل ممکن فیلم ها را به نمایش بگذاریم و دیده ایم هموطنانی که فیلم های «عمار» را می بینند، این آثار را دوست دارند و تلاش می کنند این جریان را تقویت کنند.

در جامعه هشتاد میلیونی ایران نمی توانیم منتظر باشیم که امکاناتی مثل سینما فرهنگ در دسترس همه باشد از همین رو ما این محدودیت را برداشته ایم رییس شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم «عمار» ادامه داد: در «عمار» یک سری از فیلم هایی که در جشنواره های دیگر دیده نمی شوند ضریب می گیرند. ما معتقدیم این جشنواره یک جریان هنری صرف نیست و در حال تبدیل شدن به یک حرکت اجتماعی است. نکته دیگری که در جشنواره «عمار» نسبت به آن تاکید می کنیم این است که استراتژی یک نظام فرهنگی نمی تواند تنها بر سلب و رد استوار باشد از همین رو جشنواره «عمار» دقیقا برعکس و یک جشنواره امر به معروف است که تشکیل سازمان تماشای سینمای انقلاب را دنبال می کند و همه فرصت های موجود را مورد توجه قرار می دهد برای مثال در بسیاری از مصلاها بعد از نماز فیلم پخش و بلیت فروشی می کند.

به گفته وی، تلاش می شود مصرف فرهنگی جامعه با محصولات فرهنگی بومی و انقلابی ارتقا یابد.

جلیلی با تاکید بر اینکه کم هزینگی در اکران از دیگر دستاوردهای جشنواره عمار است، بیان کرد: اگر سازمان های دیگر بخواهند این فیلم ها را نمایش بدهد ده ها میلیارد باید خرج کنند اما در جشنواره ما انگیزه های داوطلبانه مانع از این کار می شود. اتفاق مبارک دیگر این رویداد این است که فیلمساز در کنار مردم فیلم خود را می بینند. امیدواریم این برنامه ها گسترش یابد تا سینماگران ما بروند و با مردم فیلم را ببینند.

وی بیان کرد: یکی از افتخارات ما این است که در جشنواره «عمار» جایگاه شهدا و خانواده آنها را گرامی داشتیم برای مثال ما در برنامه هایمان اجازه نمی دهیم در ردیف های اول هیچ مسئولی بنشینند.

جلیلی با اشاره به بخش «فیلم ما» اظهار کرد: در طول هشت سال گذشته افرادی که پیشتر به عنوان اکران کننده فعالیت می کردند دیگر دوربین به دست گرفته اند و درباره سوژه های خود در بخش «فیلم ما» فیلم می سازند.

در ادامه طالب زاده اظهار کرد: در حال حاضر با جشنواره فیلم «عمار» موجی از فیلمسازان جوان وارد سینما شدند که کارهای اصلاحی انجام می دهند؛ کارهایی که بر دوش دیگران است. در همین زمینه در عرصه مستندسازی و فیلم های داستانی این جریان ادامه دارد و به همین ترتیب موضوعات خیلی خوبی برای ساخت آثار انتخاب و باعث تغییر و تحول شده اند. برای مثال در مستند «داد» دیدیم که مردم باید حق اعتراض بدون درگیری با پلیس را داشته باشند.

وی افزود: ما باید به سمت بخش دیگری از کار هنر و رسانه برویم که آن برنامه سازی برای تلویزیون به عنوان یک عرصه جدید و هنری است. به طور کلی این موارد باید آموزش داده شود تا برنامه های تلویزیونی ما جذاب شود از همین رو به نظرم جای این کار در «عمار» است و باید برای آن یک اتاق فکر درست کنیم.

در ادامه جلیلی درباره بودجه جشنواره گفت: دوستان وزارت ارشاد سال گذشته لطف کردند و به ما ۲ دستگاه سینماسیار دادند هرچند ما اعلام کرده بودیم که آمادگی دریافت ۲۰ دستگاه سینماسیار را داریم. البته ما متوجه این امر هستیم که این کم توجهی ناشی از رکود در همه دستگاه ها است اما دوستان باید دقت بیشتری در تخصیص بودجه داشته باشند برای مثال ما می شنویم که رقم های ده و بیست میلیاردی صرف جشنواره های دیگر می شود که به نظر می رسد باید عدالت رعایت شود.

سپس طالب زاده درباره همکاری صدا و سیما با «عمار» گفت: در چند سال اخیر تجربه خوبی در این باره داشته ایم به طوری که فیلمسازان در حین جشنواره از طریق تلویزیون با مردم صحبت می کردند و جو خوبی وجود داشت اما جا دارد که حمایت تبلیغاتی این سازمان بهتر شود به ویژه که حالا کیفیت آثار رشد کرده است برای مثال پرس تی وی و هیسپان تی وی نیز می توانند وارد میدان شوند.

در ادامه صحبت های طالب زاده، جلیلی در این باره عنوان کرد: اگر ما از جمهوری صحبت می کنیم باید جمهور مردم در تلویزیون باشند یعنی باید نسبت به مناطق محروم هم توجه کنیم. خوشبختانه این بخش فراموش شده جامعه حضور پرطراوت تری در «عمار» دارد. امیدواریم صدا و سیمای جمهوری به تعریف خود برسد زیرا در حال حاضر بسیاری از برنامه های صدا و سیما ترجمه فیلم های خارجی است بنابراین امیدوارم این موضوع در روند صدا و سیما اصلاح شود.

سپس رییس شورای سیاستگذاری جشنواره «عمار» با اشاره به اهمیت فرم و محتوا بیان کرد: فرم حتما در سینما مهم است اما سینما یک هنر-صنعت-رسانه است بنابراین باید توجه داشته باشیم که مدافعان بخش هنری سینمای ما قدرت جریان سازی جدی دارند که البته خوب است اما واقعیت این است که اگر جنبه رسانه ای سینما را انکار کنیم باید کل سینمای ایران را تعطیل کنیم. اگر فقط ارزش های فنی مهم است چرا مردم فقط باید فیلم هایی را ببینند که نصف ارزش های فنی آمریکا را ندارد؟

وی گفت: به نظر من مردم باید واقعیت زندگی خود را در سینما ببینند. حیف است که ما قهرمانانی در ایران داشته باشیم اما برخی از فیلمسازان بگویند که چون فیلمبردار حرفه ای ندارند نمی توانند در آن روستاهایی که این قهرمانان هستند فیلم بسازند. در چنین شرایطی اگر یک بچه مسلمان برود و درباره این قهرمانان فیلم بسازند برخی می گویند این فیلم درجه یک نیست. ما می دانیم که بخش مهمی از سینما محتوا است و فرم در ادامه محتوا قرار دارد بنابراین ما تلاش می کنیم پیوند هنر و اندیشه را ایجاد کنیم.

جلیلی در پایان گفت: متاسفانه این روزها گسست به عنوان یک ارزش شناخته می شود به همین دلیل برخی از فیلمسازان فکر می کنند که اگر با جامعه فاصله داشته باشند بهتر است. من نمی دانم این اندیشه از کجا آمده است.