بانک های استان در خدمت تولید باشند/ پول پاشی آفت بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: همانگونه که رونق تولید مهم است، رونق بانک ها نیز نیاز است و همچنین تعامل بین بانک ها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضروری است.

احمدی خاطرنشان کرد: دستور العمل های ابلاغی بانک مرکزی برای ما مورد تاکید است و مدیران عامل و مسئولین بانک حق تبصره زدن و تغییر در آن را ندارند.

وی افزود: اگر مواردی وجود دارد باید از طریق مدیرعامل بانک اصلی و بانک مرکزی انجام شود.

استاندار با بیان اینکه بانک هایی که همکاری کنند را تقویت خواهیم کرد، ابراز داشت: همکاری و هماهنگی لازم و ایجاد تعامل در این حوزه ضروری است.

احمدی در رابطه با عدم همکاری یک بانک در راستای تحقق هدفگذاری ها گفت: تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی که از منابع عمومی استفاده می کنند، حساب های خود از بانک مذکور را خارج کنند و از همکاری با این بانک خودداری شود.

احمدی تصریح کرد: به عنوان نماینده دولت هر بانکی که با ما همکاری کند با آن همکاری خواهیم کرد.

احمدی ابراز داشت: بانک ها برای ما مورد احترام هستند، اما وقتی بانک مرکزی چیزی را مصوب می کند بانک ها باید با دولت همکاری داشته باشند.

استاندار با اشاره به اهمیت اشتغال زایی، تولید و مدیریت منابع در حوزه اعطای تسهیلات گفت: پول پاشی آفت بزرگی است و باید ارائه تسهیلات به واحد ها خروجی افزایش تولید و به خصوص اشتغالزایی متناسب با اعتبار هزینه شده را داشته باشد.

وی افزود: بررسی لازم در حوزه خروجی تسهیلات ارائه شده انجام خواهد شد.

استاندار بر توسعه استان و همکاری تمامی دستگاه ها برای پیشرفت و دستیابی به اهداف تاکید کرد.

احمدی با اشاره به پروژه هتل ۴ ستاره، گفت: ‌توسعه بخش گردشگری مهم است و باید چندین هتل چهار ستاره در استان داشته باشیم.