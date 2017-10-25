کلیات انتزاع حوزه جوانان به تصویب مجلس رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیسیون بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان روز گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که داود عزیزی مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان در این خصوص گفت: در جلسه دیروز مجلس، ماده ۲ این لایحه که شامل تعاریف است به طور کامل بررسی شد و با اصلاحات اندکی به تصویب کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی رسید و بررسی ماده سوم این لایحه به جلسه سوم در هفته آینده موکول شد.

وی در خصوص لایحه تفکیک حوزه جوانان از ورزش تصریح کرد: لایحه انتزاع وزارت ورزش از جوانان که معروف به لایحه اصلاح ساختار دولت است توسط کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. بنا بود روز گذشته این لایحه نیز بررسی شود که به دلیل حضور وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس، این جلسه به هفته آتی موکول شد.

مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه کلیات لایحه انتزاع جوانان از ورزش در مجلس شورای اسلامی رای مثبت، افزود: در خصوص جزئیات این لایحه اختلاف نظر هایی وجود دارد. ما همواره تابع قانون هستیم و هر آنچه که در خصوص جزئیات، قانون گذاران تصویب کنند اجرا خواهیم کرد.

وی افزود: رویکرد هایی در خصوص این تفکیک، عمدتاً در ارتباط با نحوه اداره این دو حوزه وجود دارد که هنوز به تجمیع نظرات نایل نشده ایم، عده ای بر این باورند که باید در سازمانی تحت نظارت وزیر ورزش و جوانان اداره شود که مجلس نیز قادر به پایش ساز و کار آن باشد و عده ای دیگر معتقدند باید به سازمانی تحت نظارت ریاست جمهوری و با عنوان معاونت امور جوانان تبدیل شود.

عزیزی یکی از مهمترین وظایف وزارت ورزش و جوانان در حال حاضر را توسعه زیرساخت های ورزشی و تکمیل ورزشگاه ها و اماکن ورزشی نیمه کاره برشمرد و گفت: بیشترین ساخت و ساز کشور تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی صورت می گیرد اما بخش عمده ای از این فعالیت های عمرانی در بستر نظارتی وزارت ورزش و جوانانانجام می گیرد. ساخت اماکن ورزشی و رفاهی در شهرها و شهرک های جدید و همچنین تکمیل پروژه های ورزشی بر عهده ماست. بیش از ۴هزار پروژه ورزشی نیمه کاره در سطح کشور موجود است که برای تکمیل این اماکن اعتباری حدود ۱۰هزار میلیارد تومان نیاز است که در این موضوعات استمداد از کمیسیون عمرانی مجلسشورای اسلامی می تواند روند توسعه سرانه ورزشی را تسریع و تسهیل کند.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسون عمران مجلس از دیرباز به مسئله ورزش نگاه مثبتی داشته اند گفت: از آنها دعوت شده تا با بازدید مجموعه ورزشی آزادی با شرایط ابنیهورزشی کشور از نزدیک آشنا شوند و امروز از بزرگترین استادیوم کشور بازدید خواهند کرد.