۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۱۳

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان ایلام خبر داد:

ثبت ۱۳ هزار تماس با دفتر نظارت همگانی پلیس ایلام

ایلام-رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان ایلام از ثبت ۱۳ هزار تماس با دفتر نظارت همگانی پلیس ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم نصراللهی امروز در جمع خبرنگاران گفت: دفتر نظارت همگانی به عنوان پل ارتباطی بین مردم و نیروی انتظامی وظیفه انتقال نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تقدیرهای مردم را به فرماندهان و مسئولان رده‌های نیروی انتظامی بر عهده دارد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون بالغ بر ۱۳ هزار تماس مردمی با این دفتر ثبت شده است که نسبت به سال گذشته این آمار ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه دوشنبه هر هفته جلسات ارتباط مستقیم فرماندهان و مسئولان انتظامی استان‌ در محل دفتر نظارت همگانی واقع در میدان شهید کشوری برگزار می‌شود ، گفت: مردم می‌توانند از طریق تماس تلفنی با شماره ۱۹۷ و مراجعه حضوری به دفتر نظارت همگانی انتقادات ، پیشنهادات و تقدیر خود را از عملکرد رده های انتظامی استان و مأموران پلیس گزارش کنند.

سرهنگ نصراللهی در پایان به کسب رتبه برتر دفتر نظارت همگانی پلیس استان در کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت: این موفقیت مرهون تعامل و مشارکت مناسب به مردم استان با پلیس است که امیدواریم تداوم داشته باشد.

