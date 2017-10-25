حق آبه اردبیل از رود مرزی «ارس» محفوظ است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با امام جمعه اردبیل تصریح کرد: انتقال بینحوزهای آب هیچ ایراد علمی و شرعی نداشته و در هیچ کجای دنیا منسوخ نیست و وزارت نیرو موافق اجرای آن با هدف تامین شرب مناطق است.
وی افزود: از گذشته پتانسیل حوزههای آبریز بررسی شده و در ادامه سهم هر استان مشخص میشد تا هر استان سهم خود را به فراخور نیاز صرف شرب، صنعت و کشاورزی کند.
معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو تأکید کرد: انتقال بینحوزهای با هدف تأمین شرب انجام میشود و به مانند همه جای کشور در رودخانه ارس نیز سهم سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل مشخص شده است.
میدانی صحبت های اخیر در خصوص انتقال آب ارس برای تأمین آب شرب شهرهای مرند و شبستر را موضوع جدیدی ندانست و افزود: این موضوع در دولت دهم مطرح شده بود.
وی تأکید کرد: این انتقال به هیچ عنوان لطمهای به حق آبه اردبیل و آذربایجان غربی وارد نمیسازد و از محل سهم خود استان آذربایجان شرقی انجام می شود.
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