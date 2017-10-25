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۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۱۲

معاون امور آب‌وآبفای وزارت نیرو:

حق آبه اردبیل از رود مرزی «ارس» محفوظ است

حق آبه اردبیل از رود مرزی «ارس» محفوظ است

اردبیل- معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در انتقال آب از رودخانه ارس به آذربایجان شرقی حق آبه استان اردبیل از این رود مرزی محفوظ است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با امام جمعه اردبیل تصریح کرد: انتقال بین‌حوزه‌ای آب هیچ ایراد علمی و شرعی نداشته و در هیچ کجای دنیا منسوخ نیست و وزارت نیرو موافق اجرای آن با هدف تامین شرب مناطق است.

وی افزود: از گذشته پتانسیل حوزه‌های آبریز بررسی شده و در ادامه سهم هر استان مشخص می‌شد تا هر استان سهم خود را به فراخور نیاز صرف شرب، صنعت و کشاورزی کند.

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو تأکید کرد: انتقال بین‌حوزه‌ای با هدف تأمین شرب انجام می‌شود و به مانند همه جای کشور در رودخانه ارس نیز سهم سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل مشخص شده است.

میدانی صحبت های اخیر در خصوص انتقال آب ارس برای تأمین آب شرب شهرهای مرند و شبستر را موضوع جدیدی ندانست و افزود: این موضوع در دولت دهم مطرح شده بود.

وی تأکید کرد: این انتقال به هیچ عنوان لطمه‌ای به حق آبه اردبیل و آذربایجان غربی وارد نمی‌سازد و از محل سهم خود استان آذربایجان شرقی انجام می شود.

کد مطلب 4125174
محمد میرزایی ناطق

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