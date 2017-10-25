ناگفته های وزیر از بازار صافی دیالیز/ هشدار به رانت خواران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی پس از حضور در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای پاسخ به سئوال نمایندگان، با بیان اینکه قیمت تمام شده صافی دیالیز بسیار کمتر از چیزی است که در حال حاضر در بازار مصرف به مردم ارائه می شود، افزود: وزارت بهداشت و بیمارستان های تحت پوشش آن، بزرگترین خریدار صافی دیالیز هستند و پولی که برای آن پرداخت می شود، از بیت المال است و این منابع متعلق به خانواده ها و اقشار ضعیف و مستضعف، محروم و کودکان یتیم است بنابراین با احترام به صافی دیالیز تولید داخل، اما حاضر به خرید این محصول به قیمت فعلی نیستیم.

وی گفت: صافی دیالیز مثل گندم نیست که مجبور باشیم حدود ۲ برابر قیمت جهانی آن را پرداخت کنیم. اگر قیمت فروش این صافی ها کاهش پیدا کند و حداقل ۱۰ درصد ارزانتر از مشابه خارجی باشد، وزارت بهداشت از تولیدات داخلی حمایت می کند زیرا منفعت مردم از نظر کیفیت و قیمت محصول تضمین می شود و سلامت آنها در معرض خطر قرار نمی گیرد.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم رعایت استاندارد تولید صافی دیالیز در کشور، خاطرنشان کرد: بیماری که به درمان با دیالیز نیاز دارد، باید هر هفته سه بار برای دریافت این خدمات به مراکز درمانی مراجعه کند بنابراین باید از نظر قیمت و کیفیت، از محصول استفاده شده در این روند درمانی اطمینان حاصل کنیم زیرا وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه است.

هاشمی اظهار داشت: این موضوع حل خواهد شد البته در مواردی فشارهایی وجود داشت که این فشارها نتیجه برعکس به همراه داشت.

وزیربهداشت با اشاره به اینکه کیفیت تولیدات داخلی صافی دیالیز متناسب با قیمت آن نیست، افزود: صافی دیالیز با کیفیت را در حال حاضر می توان با نصف قیمت تولیدات داخلی تهیه کرد، ضمن آنکه هیچ بحثی در خصوص دمپینگ کمپانی های بین المللی نیز مطرح نیست که بگوییم برای تخریب تولیدات داخلی قیمت واردات صافی دیالیز را کاهش دادند، زیرا این قیمت طی سالیان گذشته وجود داشته است، بنده معتقدم برخی افراد در تولید صافی دیالیز از رانتی استفاده می کنند که باید شکسته شود، بنابراین یا قیمت ها را متعادل می کنند، یا اینکه واردات این محصول برای دفاع از حقوق مردم و بیماران همچنان وجود خواهد داشت.