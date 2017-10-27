به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود نسبت به لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد واکنش نشان داد و نوشت:

«شورای محترم نگهبان به وظیفه شرعی و قانونی خود در مورد لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد رای داده است. آن را محترم بشماریم و اجازه دهیم که آنان به دور از مصلحت اندیشی های سیاسی، وظیفه شان را به درستی انجام دهند.

تعجب من از این است که دستگاه‌های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت واضح تعلل می کنند؟

ضرورت احترام به افکار عمومی به ویژه مردم متعهد یزد (مسلمان و زرتشتی) که بر اساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رای داده‌اند، بهترین دلیل در تائید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است.

به اعتقاد من حفظ حرمت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و در سطح جهانی بالاترین مصلحت نظام است.

جامعه را به سمت دوقطبی های کاذب سوق ندهیم و برای بوق های تبلیغاتی جهانی سوژه و لقمه آماده فراهم نکنیم.

ضمناً مسلمان‌ها در شوراهای شهری چه تخم دو زرده ای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمی‌تواند!؟»