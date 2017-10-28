شهر اراک از اعتبارات ویژه کلانشهرهای آلوده بی نصیب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز شنبه در جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار داشت: موضوع آلودگی هوای و مسایل و مشکلات ناشی از آن به یک درد و بیماری تاریخی در این شهر تبدیل شده است و نفس های مردم را به شماره انداخته است.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: یکی از مطالبات جدی و اساسی مردم اراک در سفرهای مسئولان کشور به استان، تلاش برای رفع یا حداقل کاهش آلودگی اراک بوده، این خواسته زیادی نیست که مردم بخواهند از هوای پاک برخوردار باشند.

کریمی با اشاره به اینکه نمایندگان دوره های گذشته مجلس تلاش کردند در برنامه سوم و چهارم توسعه نام اراک در لیست هفت شهر آلوده کشور درج شود بیان داشت: متاسفانه به رغم اینکه نام اراک در کنار هفت شهر آلوده کشور درج شد و آن هفت شهر از نعمت حمل و نقل پاک و... برخوردار شدند، ولی اراک به جهت کم بودن جمعیت آن، نه تنها از این مزایا برخوردار نشد بلکه هیچ اعتبار مشخصی برای کاهش آلودگی هوای آن به طور ویژه اختصاص نیافت.

وی ادامه داد: تنها اقدام جدی که در این رابطه صورت گرفت موضوع تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک در هیات دولت بود که در سال ۸۶ انجام و عملی شدن آن هم از ابتدای ۸۷ بود .

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: به رغم گذشت حدود ده سال از تصویب، ۳۰درصد از این طرح به لحاظ اعتبارات اجرایی و پروژه ها و برنامه هایی که پیش بینی شده بود، اجرایی شده و بخش قابل توجه همچنان بر زمین مانده است.

کریمی خاطر نشان کرد: سال گذشته در مجلس تلاش کردیم نام اراک در فهرست کلانشهرهایی که مشمول کمک دولت و دارای ردیف معینی هستند قرار گیرد، اما متاسفانه در کمیسیون تلفیق به سرانجام نرسید و موفق به افزایش اعتبارات کاهش آلودگی نشدیم.

وی تاکید کرد: می طلبد استاندار مرکزی پیگیری کند تا قبل از اینکه لایحه بودجه سال ۹۷ بسته شود، اعتبار ویژه و مشخصی برای تقویت حمل و نقل درون شهری اراک داشته باشیم و اینگونه جبران خسارت عقب افتادگی اراک در بحث کاهش آلودگی هوا صورت پذیرد.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در مورد شرکت ایرالکو هم بیان داشت: ایرالکو دو بحث دارد یکی موضوع بهسازی خطوط قدیمی است که با خلاف وعده ای که مدیریت شرکت از سال های گذشته داشته و مدیریت جدید هم آن را ادامه داده، نتوانستند تعطیلی خط پنج را به رغم قولی که داده شده بود عملیاتی کنند که لازم است در این خصوص تصمیم عاجل گرفته و تکلیف بهسازی خطوط قدیمی روشن شود.

کریمی افزود: در کنار این بحث جابجایی و انتقال واحد آندسازی این کارخانه است که به روشنی در طرح کاهش آلودگی هوای شهر اراک از سوی دولت تصویب شد و بیش از ده سال است که زمین مانده و اجرا نشده، در این مورد هم باید تصمیم جدی و عملیاتی گرفته شود.