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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۳۷

رحیمی در غرفه مهر مطرح کرد؛

گفتگوی حماس و فتح پایان ناپختگی‌های سیاسی است

گفتگوی حماس و فتح پایان ناپختگی‌های سیاسی است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفتگوی حماس و فتح را نقطه توقف ناپختگی‌های سیاسی خواند و گفت: سفر فرماندهان ارشد حماس به ایران نشان‌دهنده همگرایی جبهه مقاومت است.

علیرضا رحیمی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص جلسات فتح و حماس گفت: این دو گروه فلسطینی در مبارزه با رژیم صهیونیستی در محور مقاومت نقش غیرقابل انکاری دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این دو گروه در وحدت و هماهنگی مردم فلسطین در مواضعی که قرار است از طریق جهان اسلام به صورت متحد اتخاذ شود، نقش غیرقابل انکاری دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: سفر نماینده ارشد حماس به تهران، سفری سازنده و گامی به جلو بود و آن را به فال نیک گرفتیم که این دو گروه دارای چنین درایت و بلوغ سیاسی بودند که از تعمیق اختلافات جزئی پرهیز کنند و به نوعی نقطه توقف و پایانی بر ناپختگی‌های سیاسی بگذارند.

وی توافق حماس و فتح را برای جمهوری اسلامی امیدوارکننده خواند و گفت: جمهوری اسلامی نیز این توافق را قدمی سازنده تلقی می‌کند.

رحیمی، سفر سران حماس به ایران را در راستای همگرایی خواند و اظهار داشت: این سفر در جهت همگرایی برای یک رویکرد واحد جهت حضور در جبهه مقاومت در خط مبارزه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سران حماس با سفر به ایران نشان دادند که هیچ مخالفتی با مواضع ایران ندارند و رویکرد واحدی را دنبال می‌کنند.

کد مطلب 4127491

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