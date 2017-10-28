شکست برجام منجر به ایجاد بی اعتمادی نسبت به آمریکا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیدنی مورنینگ هرالد، «جولی بیشاپ» وزیر خارجه استرالیا امروز طی سخنانی با انتقاد از تصمیم ترامپ به کناره گیری احتمالی از برجام، گفت که این تصمیم ضربه شدید به انجام مذاکره با کره شمالی در خصوص برنامه هسته ای این کشور خواهد زد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین گفت که در همین خصوص از رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود پرسیده است که با شدت گرفتن بحث کناره گیری ترامپ از توافق هسته ای با ایران، آمریکا چگونه با مساله کره شمالی مواجه خواهد شد، آن هم زمانی که واشنگتن به توافق های قبلی خود عمل نکرده است.

وزیر خارجه استرالیا همچنین در خصوص اعتراض ایران به سامان ملل به دلیل رفتار آمریکا در قبال برجام گفت: ایران فورا واکنش نشان داد و گفت چرا کره شمالی باید برای مذاکره با آمریکا بر سر یک میز بنشیند درحالیکه آمریکا می خواهد از توافقی که توسط شورای امنیت سازمان ملل به تایید رسیده کنار بکشد؟

وی همچنین در ادامه سخنان خود همچنین از نمایندگان کنگره آمریکا خواست تا در مورد توافق هسته ای با ایران منطقی بیندیشند.

وزیر خارجه استرالیا ضمن تاکید براینکه توافق هسته ای با ایران توافقی کامل نیست، عنوان کرد: برجام را با هدف تلاش برای انجام مذاکره به منظور رسیدن به توافقی بهتر نقض نکنید. بگذارید (این توافق) سر جای خود باقی بماند و مسائل دیگر را از راه های دیگر پیگیری کنید.