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۶ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۳۸

اعتراض رانندگان نفت کش ها به طرح برندسازی؛

مشکل کمبود سوخت جایگاه های بنزین تا ساعاتی دیگر برطرف می شود

مشکل کمبود سوخت جایگاه های بنزین تا ساعاتی دیگر برطرف می شود

کرمان - درحالی رانندگان نفت کش در کرمان امروز دست به اعتصاب زده بودند که استاندار کرمان دستور تعلیق طرح برندسازی را صادر کرد و مشکل تامین سوخت جایگاه های عرضه بنزین تا ساعاتی دیگر حل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز به دلیل اعتراض رانندگان نفت کش ها به طرح برندسازی وزرات نفت توزیع بنزین در جایگاه های سوخت شهر کرمان متوقف شده و این امر باعث شده است که اکنون کرمانی ها برای تامین بنزین مورد نیاز خود دچار مشکل شوند.

از عصر امروز مردم کرمان زمانی که برای تامین سوخت مورد نیاز خود به جایگاه های سوخت مراجعه می کنند با ورودی های مسدود جایگاه های سوخت مواجه می شوند و با توجه به مشاهدات خبرنگار مهر این وضعیت تا ساعت ۲۱ بامداد همچنان ادامه داشته است.

این در حالیست که فرماندار کرمان گفته است که سوخت مورد نیاز تا ساعاتی دیگر در اختیار جایگاههایی که سوخت ندارند قرار خواهد گرفت .

براساس طرح برندسازی وظیفه توزیع و عرضه سوخت به شرکت های خصوصی داده می شود و رانندگان نفت کش در کرمان مخالف این واگذاری هستند. امروز اجرای این طرح به دستور استاندار کرمان به حالت تعلیق درآمده است.

کد مطلب 4127551

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