برنامه ریزی هاو سخنرانی های یوم الله ۱۳آبان برای افزایش وحدت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نظری پیش از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد برگزاری یوم الله ۱۳ آبان افزود: در سال جاری ۱۳ آبان متفاوت از هر سال است و ویژگی های خاصی دارد.

نظری ابراز داشت: با سخنان رئیس جمهور آمریکا و اهانت به کلیت نظام و مردم ما، مشارکت دستگاه ها و آحاد مردم و حضور باشکوه در این راهپیمایی لازم است و برنامه ریز های ما باید در جهت ایجاد و افزایش وحدت باشد.

وی افزود: گاهی کج سلیقگی ها باعث ایجاد اختلاف می شود و همه احزاب و سلایق ما باید در این راهپیمایی حضور جدی داشته باشند و دستگاه های مختلف باید پای کار باشند.

فرماندار بویراحمد گفت: حضور مردم ما در پاسخ به توهین به ملت ویژه خواهد بود و از همه احزاب سیاسی نیز دعوت می شود که حضور پرشور داشته باشند.

نظری تصریح کرد: باید همه ی دستگاه های اجرایی و اداری با تمام توان حضور داشته باشند و همچنین سخنرانی های ما در راستای وحدت بـاشد و گروهی گروه دیگر را تخریب نکند و از این فرصت برای وحدت استفاده شود.