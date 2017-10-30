به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تنیس روی میز استان قم از روز پنج شنبه ۱۱ آبان ماه میزبان ۱۴۰ پینگ پنگ باز جوان از ۳۰ استان کشور در مسابقات تور ایرانی خواهد بود و این مسابقات به صورت متمرکز با حضور نمایندگان فدراسیون تنیس روی میز برگزار میشود.
این مسابقات تا روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه در سالن شهید رضاییان مجموعه ورزشی حیدریان قم برگزار میشود و شرکت کنندگانی از استانهای مختلف کشور در این مسابقات برای قرار گرفتن در صدر رنکینگ تور ایرانی رقابت میکنند.
در مرحله گروهی رقابتهای انفرادی با حضور ۱۴۰ بازیکن و در ۴۰ گروه انجام میشود که از هر گروه ۲ بازیکن به مرحله بعد راه پیدا میکنند و در مرحله دوم نفرات اول گروههای ۱ تا ۱۶ مستقیماً به جدول اصلی مسابقات راه پیدا میکنند.
سایر نفرات صعودکننده شامل ۶۴ بازیکن در جدول مقدماتی حذفی مسابقه میدهند که نفرات برنده به همراه ۳۲ بازیکن دیگر در یک جدول ۶۴ نفره بهصورت ۴ گیم از ۷ گیم به رقابت میپردازند تا تکلیف نفرات راه یافته به مراحل حذفی بعد مشخص شود.
در مسابقات ۲ نفره نیز ۴۷ تیم حضور دارند که بهصورت حذفی و شامل پیروزی ۳ گیم از ۵ گیم با هم رقابت میکنند و تیم تنیس روی میز استان قم نیز با ترکیبی شامل پینگ پنگ بازان جوان و نوجوان در این مسابقات حاضر خواهد بود.
