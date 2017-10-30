به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تام هنکس با انتشار اولین مجموعه داستان کوتاهش با عنوان «تایپ غیرمعمول» یا «نوع غیرمعمول» در کسوت یک نویسنده موفق ظاهر شد.

این بازیگر که هم در فیلم‌های خوب و خوشی چون «داستان اسباب بازی» ماندگار شده و هم بازیگر فیلم‌های قهرمانانه و سرسختی چون «نجات سرباز رایان» بوده و ۲ جایزه اسکار را در کارنامه دارد، در کسوت یک نویسنده نیز موفق ظاهر شده است.

در کتاب «تایپ غیرمعمول: چند داستان» که در ۴۱۶ صفحه منتشر شده و با ۳.۵ ستاره از ۴ ستاره منتقدها روبه روشده، این بازیگر ۱۷ داستان کوتاه را گرد آورده است.

او نشان داده است هم یک بازیگر خوب و هم یک قصه‌گوی خوب است. شاید جای شگفتی نباشد که هنکس بتواند شخصیت‌هایی چند وجهی و جهانی پر از شخصیت‌ها را ارایه کند. او مانند یک بازیگر یا نویسنده خوب، پانورامایی از احساس را نیز با این قصه‌ها همراه کرده که از طنز تا تلخی و ناگواری را دربرمی‌گیرد.

همه این ۱۷ داستان به نوعی الهام گرفته از یک ماشین تحریر هستند و این در حالی است که خود او جمع‌کننده ماشین تحریر است و یک مجموعه پر و پیمان از این وسیله نوشتن دارد. گاهی اوقات ارجاع او به این وسیله بسیار ظریف و آنقدر نامحسوس است که شما باید آن را پیدا کنید و برخی مواقع آنها نقشی اساسی در قصه ایفا می‌کنند. او آگاه است که در این عصر دیجیتال، ماشین تحریرها ماشین‌هایی بالقوه اما مجازی هستند برای همین یک جا نامه نوشتن را کاری که از عصر ژول ورن بیرون آمده می‌خواند.

بنابراین، برخی از این قصه ها کاملا یکپارچه و برخی حتی ارجاعی تاریخی هستند و به دهه ۱۹۵۰ بازمی‌گردند.

این کتاب با داستان «سه هفته خسته کننده» شروع می‌شود و آنقدر کلاسیک است که می‌توان تقریبا تصویر تام هنکس و مگ ریان را در نقش بازیگران آن تصویر کرد. شخصیت‌های این داستان آنا و راوی مرد قصه، از دوران دبیرستان به بعد دیگر همدیگر را ندیده‌اند و حالا در سن میانسالی به این نتیجه می‌رسند که این دوستی باید ادامه داشته باشد؛ اما یک مشکل این میان وجود دارد و آن این است که آنا به دوستش شبیه یک پروژه نگاه می‌کند. پایانی خوش- البته بر حسب این که شما چه تعریفی از چنین پایانی داشته باشید- پس از سه هفته پراسترس پیش رو است.

«شب کریسمس ۱۹۵۳» داستان دیگری از این کتاب است که داستانش درباره یک سرباز کهنه‌کار جنگ جهانی دوم است که اکنون در آغوش خانواده است و «گذشته برای ما مهم است» داستان دیگری است که یک میلیاردر را به سفر در زمان می‌برد واو را به سال ۱۹۳۹ و نمایشگاه جهانی آن سال بازمی‌گرداند؛ جایی که جذابیت‌های بیشتری نسبت به حال برای او وجود دارد.

چند داستان بسیار قابل لمس از این مجموعه درباره مناطق حومه‌ای شهر و بچه‌هایی است که باید با زندگی و روابط والدینشان روبه روشوند و او در آمریکای طبقه متوسط درباره طلاق‌های عیب وغریب می‌گوید.

البته دلیل آن این است که هنکس ۶۲ ساله هرگز ریشه خودش را فراموش نکرده و بارها از زندگی کودکی خودش سخن گفته است.

«تایپ غیرمعمول» که از ۱۷ اکتبر از سوی انتشارات ناپف به بازار کتاب آمده در ۴۱۶ صفحه وبه قیمت ۱۶.۱۷ دلار با جلد سخت منتشر شده است.

این کتاب در فهرست پرفروش‌های نیویورک تایمز جای گرفته و در فهرست مجموعه داستان‌های آمازون در رده چهارم قرار دارد.