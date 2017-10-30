دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران یک وظیفه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی گفت: دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران یک وظیفه است و حداقل کاری است که باید همه مسئولان کشور انجام دهند اما این دیدارها برای ما نیز به نوعی تجدید خاطره دوران دفاع مقدس است.

وی افزود: شهدا و ایثارگران در روزهای سخت، از کشور، انقلاب و دین و آیین خود دفاع کردند و افتخاری بود که با دکتر ایمانی جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس دیدار کنیم. ایشان یکی از بهترین اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر گروه رشته تخصصی بیهوشی این دانشگاه است و منشا اثر و خدمات بسیار زیادی بوده و هست. همچنین همسر ایشان نیز متخصص کودکان بیمارستان ولیعصر(ع) ناجا است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: دکتر ایمانی در ۱۴ سالگی مجروح و جانباز شد و به سرعت درس خود را به اتمام رساند و خدمت خود را در حوزه علم و دانش آغاز کرد. حدود دو هفته پیش از سوریه و جبهه های مقاومت بازگشته است و این نشان می دهد که این مسیر نورانی همچنان دنبال و تعقیب می شود و ما به داشتن همکاران و معلمانی از این جنس، افتخار می کنیم و باید تلاش کنیم که اهداف این عزیزان، گم نشود و مسیری که از ۴ دهه قبل شروع کرده اند، پر فروغ تر ادامه داشته باشد؛ ممکن است برخی از ما غفلت کنیم اما این مسیر الهی، با وجود افت و خیزها حتما ادامه خواهد داشت.

هاشمی با بیان اینکه حق ماندنی و باطل نابود شدنی است، افزود: امیدواریم توفیق خدمت به خانواده های شهدا و ایثارگران را نه به معنای مادی و پست و مقام بلکه به معنی قدرشناسی، داشته باشیم.

دکتر فرناد ایمانی نیز گفت: از دکتر هاشمی تشکر می کنم که به دیدار ما آمدند به هیچ عنوان انتظار این دیدار را نداشتم و خوشحالم که مسئولان دولت با صداقت کامل و علی رغم مشغله فراوان، فرصتی را برای دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران قرار می دهند.

وی افزود: برای ما مهم است که همه دست به دست همدیگر دهیم و ایران اسلامی را اعتلا دهیم، اهداف مقدس نظام را تقویت کنیم و نهایت تلاش خود را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم نیازمند، محتاج و دردمند به کار ببندیم.

این جانباز دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: امیدوارم روحیه جهادی و انقلابی دکتر هاشمی در تمام مسئولان وجود داشته باشد.

دکتر فرناد ایمانی در سن ۱۴ سالگی در سال ۱۳۶۰ در عملیات رمضان مجروح شده بود و در حال حاضر دارای دو فرزند دختر و پسر است. همسر وی متخصص کودکان بیمارستان ولیعصر(عج) ناجا و در این بیمارستان شاغل است.

دکتر ایمانی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر گروه رشته بیهوشی این دانشگاه و مولف چندین کتاب است.