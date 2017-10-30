ادامه تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی فنی حرفه ای ها تا اول آذر

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جزئیات شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته سال ۱۳۹۶ منتشر شده و ثبت نام از سوم آبان آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به درخواست دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی مبنی بر عدم تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال۱۳۹۶ مرحله تکمیل ظرفیت برای این رشته ها برگزار شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: تمامی داوطلبان علاقه‌مند به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالـی غیرانتفاعی (اعم از داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت‌نام کرده و یا ثبت‌نام نکرده‌اند) می توانند بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش تا مهلت زمانی اعلام شده برای ثبت نام مراجعه کنند.

وی یادآور شد: متقاضیان برای ثبت‌نام در رشته‌های تحصیلی مورد علاقه خود می‌توانند تا اول آذرماه ۹۶ با مراجعه به دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفه ای و یا مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و کسب اطلاع از رشته‌های پذیرنده دانشجو در این مرحله نسبت به شرکت و انتخاب کدرشته محل مورد تقاضای خویش اقدام کنند.

توکلی تاکید کرد: تا امروز ۸ آبان ماه ۹۶ تعداد ۱ هزار و ۶۴۸ نفر در تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته ثبت نام کرده اند.