نمایش پداگوژی «مسیر روشنایی» در رشت به روی صحنه می رود

محمد پورجعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: « مسیر روشنایی» با موضوع مشکلات معلولان در جامعه از سوی واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان به روی صحنه می رود.

وی افزود: تئاتر پداگوژی مسیر روشنایی به نویسندگی «رقیه گلرخ عربانی» و کارگردانی «ابراهیم حسن زاده» است که از ۱۱ تا ۱۷ آبان ماه در رشت اجرا می شود.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان ادامه داد: در این تئاتر مهدی فرهمند، زهره حبیبی، جواد خودکار، فرنوش ناصح، مهران پروین، الناز حسن نیا، حامد دام نیا و لیلا دوپور ایفای نقش می کنند که اکثر آنها دارای معلولیت جسمی ، بینایی و شنوایی هستند.

پورجعفری گفت: تئاتر پداگوژی را می توان به صورت تئاتر تعلیم و تربیت ترجمه کرد زیرا این اصطلاح هر دو مفهوم تعلیم و تربیت را شامل می شود البته تعریف دقیق آن کار دشواری است ولی از مفاهیم مترادف به آن می توان تئاتر برای آموزش و برای توسعه نام برد.

وی افزود: از تئاتر پداگوژی برای توسعه اجتماعی می توان استفاده کرد.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان خاطرنشان کرد: بدین منظور هر شب یک روان شناس برای پرسش و پاسخ تماشاگران نیز در صحنه حضور دارد.

تئاتر پداگوژی «مسیر روشنایی» از ۱۱ آبان به مدت یک هفته ساعت ۱۹ هرشب در پلاتوی نمایش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت به اجرا در می آید.