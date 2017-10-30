به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آقاپور علیشاهی تصمیم شورای شهر برای تذکر به سازمانها و دستگاههایی که به تکلیف قانونی خود نسبت به معلولان عمل نکردهاند را گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت زندگی این بخش از جامعه دانست و افزود: هماکنون در زمینه حمایت از جامعه معلولان، هیچ خلاء قانونی وجود ندارد، کما اینکه در برنامه ششم توسعه نیز بندی برای تحقق این مهم تصویب شده است، اما در بخش اجرایی لازم است که آئین نامههای آن توسط دولت تنظیم شده و توسط سازمانهای مربوطه اجرا شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حوزه نظارت بر اجرای قوانین نیز اولین گام باید تلاش در جهت فرهنگسازی باشد، به این صورت که این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که معلولان افرادی هستند با وجود نواقص ظاهری، که در پی پیشبرد اهداف خود تلاش میکنند و در این مسیر باید همچون سایر افراد جامعه، از حقوق شهروندی در جهت استفاده از تجهیزات رفاهی بهرهمند شوند.
وی با تاکید بر اینکه شورای شهر تذکر به دستگاههای مربوطه را باید از شهرداری آغاز کند یادآورشد: در این مورد از شهردار و شورای شهر توقع داریم، توجه به حقوق شهروندی معلولان را از طریق تجهیز معابر، پارکها و تامین امنیت آنها برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی در اولویت دستورکار خود قرار دهند.
آقاپورعلیشاهی تصریح کرد: اگر شهرداری به وظایف خود در حوزه بهرهمندی جامعه معلولان از حقوق شهروندی به درستی عمل کند، سایر بخشها نیز به اجرای قوانینی که در این حوزه برای حمایت از این افراد تصویب شده، توجه ویژهای خواهند کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به وظایف سایر دستگاههای مربوطه که میتوانند نقش موثری در حمایت از جامعه معلولان کشور داشته باشند خاطرنشان کرد: بیتردید سازمان بهزیستی برای حمایت از معلولان، در اولویت قرار دارد، بعد از آن وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید شرایط لازم برای اجرای بندی از قانون برنامه ششم توسعه که بر حمایت از این افراد تاکید دارد را فراهم کنند.
وی تاکید کرد: البته سازمان بهزیستی تاکنون با وجود کمبود منابع مالی که با آن مواجه بوده، اما با همان منابع محدود، تمام تلاش خود را در جهت بهبود وضعیت معلولان جامعه بکار گرفته، به ویژه در شاخه درمان و تامین هزینههای دارویی اقدامات درخوری انجام داده است، اما برای تامین سایر امکانات رفاهی این قشر باید از ظرفیت خیرین استفاده کرد.
عضو فراکسیون معلولان مجلس، با بیان اینکه طرحی را به منظور تامین شرایط لازم برای اشتغال جامعه معلولان تدوین کرده است، در تشریح جزییات آن گفت: ما در فراکسیون معلولان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستیم که، در پی آن برای معلولان جامعه اشتغالزایی میشود، به این صورت که، برای آنها شهرکهای رفاهی ایجاد شده، تا در آن تمام مراکز از جمله رستورانها، پارکهای تفریحی و ...توسط خود معلولان اداره شود که اجرای این طرح نیز مستلزم همکاری شهرداری است.
