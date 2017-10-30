  1. استانها
  2. خوزستان
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگوی اختصاصی با مهر:

وضعیت زیرساختی مرز شلمچه بهتر از سال گذشته است

شلمچه ـ رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: وضعیت مرز شلمچه به لحاظ زیر ساختی و سایر شرایط و امکانات بهتر از سال گذشته است.

علاالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در شلمچه اظهار کرد: وضعیت مرز شلمچه به لحاظ زیر ساختی و سایر شرایط و امکانات بهتر از سال گذشته است. همچنین خدمات رسانی مردم به زائران در قالب مواکب بسیار قابل تقدیر و عالی است.

وی افزود: خدمات رسانی دستگاه های اجرایی همچون فرمانداری و میزبانی در فراهم سازی شرایط برای تردد سهل و روان زائران در مرز شلمچه خیلی خوب است، در شلمچه هیچ مشکلی در خصوص استقبال، پذیرای و عبور زائران وجود ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: تاکید ما به زائران آنست که بدون داشتن گذرنامه و ویژه به مرز مراجعه نکنند چون دچار مشکل میشوند .

بروجردی بیان کرد: حضور افراد بدون گذرنامه و ویزا در مرز تنها آنان را دچار مشکل، سردرگمی و ماندگاری در مرز می کند و این در حالی است که برای خروج آنها هیچ کاری نمی توان از پیش برد.

کد مطلب 4129195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها