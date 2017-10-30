وضعیت زیرساختی مرز شلمچه بهتر از سال گذشته است

علاالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در شلمچه اظهار کرد: وضعیت مرز شلمچه به لحاظ زیر ساختی و سایر شرایط و امکانات بهتر از سال گذشته است. همچنین خدمات رسانی مردم به زائران در قالب مواکب بسیار قابل تقدیر و عالی است.

وی افزود: خدمات رسانی دستگاه های اجرایی همچون فرمانداری و میزبانی در فراهم سازی شرایط برای تردد سهل و روان زائران در مرز شلمچه خیلی خوب است، در شلمچه هیچ مشکلی در خصوص استقبال، پذیرای و عبور زائران وجود ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: تاکید ما به زائران آنست که بدون داشتن گذرنامه و ویژه به مرز مراجعه نکنند چون دچار مشکل میشوند .



بروجردی بیان کرد: حضور افراد بدون گذرنامه و ویزا در مرز تنها آنان را دچار مشکل، سردرگمی و ماندگاری در مرز می کند و این در حالی است که برای خروج آنها هیچ کاری نمی توان از پیش برد.