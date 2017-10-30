حمزه امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین استارت آپ گردشگری و کشاورزی ۸ تا ۱۰ آذرماه ۹۶ با هدف تقویت روحیه ایده‌پردازی، ترویج گفتمان کارآفرینی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه استان لرستان در دانشگاه آزاد واحد خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی گفت: با توجه به نیازسنجی جامعه ی استانی و لزوم حرکت به سمت گفتمان کارآفرینی در استان و با تأکید بر استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوۀ لرستان، رویداد استارتاپ گردشگری به همت این بنیاد استانی برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان لرستان افزود: ایجاد انگیزه میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و ترویج و تقویت فرهنگ کارآفرینی یکی از دغدغه‌های نظام کنونی علم و فناوری کشور است و به همین دلیل یکی از اهداف ایدوکا نیز همین مهم است.

امیری یادآور شد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پیش از برگزاری استارت آپ گردشگری لرستان دو پیش رویداد با موضوع گردشگری و کشاورزی در دانشگاه لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: استانداری لرستان در همکاری و هماهنگی این رویداد مهم نقش بسیار برجسته ای را ایفا کرده است و دستگاه های علمی و فناورانه استان در برگزاری این رویداد همکاری لازم را دارند.

رئیس بنیاد نخبگان لرستان افزود: نخستین استارتاپ گردشگری به همت بنیاد نخبگان استان لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد و حمایت مرکز شتابدهی نوآوری و همکاری استانداری لرستان، ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری و دستگاه های علمی و فناورانه استان لرستان برگزار می شود.