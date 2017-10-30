۱۲۰ کار خارجی متقاضی حضور در ایران هستند/ غیبت انگلستان و آمریکا

مریم کاظمی دبیر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات درباره آثار بخش بین الملل این دوره از جشنواره گفت: حدود ۱۲۰ گروه و اثر خارجی از کشورهایی چون نیوزلند، دانمارک، بلژیک، فرانسه، آلمان، هلند، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و ایتالیا متقاضی حضور در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هستند.

وی اظهار کرد: هنوز حضور آثار همه این کشورها در جشنواره قطعی نشده و با برخی گروه ها در حال مذاکره هستیم، با برخی نیز برنامه ریزی های اولیه انجام شده است. امسال شاهد تنوع خوبی از آثار خارجی در جشنواره خواهیم بود و آثاری از کشورهای همسایه و اروپایی در این رویداد حضور خواهند داشت.

کاظمی یادآور شد: در این دوره از جشنواره نتوانستیم برای حضور گروه های تئاتری انگلستان و آمریکا اقدام کنیم چون شرایط اخذ روادید سخت بود.