۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

کارشناس سازمان هواشناسی مطرح کرد:

کاهش گردوغبار در کربلا طی فردا؛ پیش‌بینی وزش باد

کاهش گردوغبار در کربلا طی فردا؛ پیش‌بینی وزش باد

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: آسمان کربلا فردا دیگر پدیده گرد و غبار را نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کبری رفیعی در گفت و گویی با اشاره به اینکه به علت وجود گرد و خاک در کشور عراق، در شمال غرب و غرب کشور نیز شاهد پدیده گرد و غبار بودیم، اظهار داشت: «مهران» امروز کمی ابری تا نیمه ابری خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای «قصر شیرین» در مرز خسروی افزایش ابر و باد را خواهیم داشت و آسمان آن غبار  آلود خواهد بود، تصریح کرد: در خرمشهر هم با افزایش ابر در بعدازظهر، شاهد افزایش باد نیز خواهیم بود.

کارشناس سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه «نجف اشرف» امروز غبار آلود است و بیشینه دمای آن طی امروز و فردا به ۳۳ و ۳۰ درجه سانتی گراد می رسد، یادآور شد: فردا دیگر پدیده گرده و غبار را در کربلا نخواهیم داشت اما وزش باد را برای شهر کربلا پیش بینی می کنیم.

