۱۳آبان انسجام و وحدت را در مقابل ظالمان ومستکبران بیشتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۳ آبان روز آزادی خواهی، عدالت طلبی و ظلم ستیزی ملت بزرگ ایران در برابراستکبار و زورگویان است.

وی بیان داشت: مردم با حضور پرشور و حماسی خود در این روز ولایتمداری و پایبندی به آرمانهای انقلاب، امام راحل، نظام، رهبری را اعلام می کنند.

محمدی ۱۳ آبان را یادآور سه حرکت بزرگ تاریخی عنوان کرد و گفت: این روز یادآور به شهادت رساندن جمعی از دانشجویان در مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به سلطه گری استکبار جهانی، تبعبد حضرت امام خمینی(ره) بنیانگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط رژیم طاغوت و تسخیرلانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام است.