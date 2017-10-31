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۹ آبان ۱۳۹۶، ۹:۱۴

با دوربین سه بعدی؛

مورچه های رباتیک ساخته شدند

مورچه های رباتیک ساخته شدند

به تازگی مورچه های رباتیکی ساخته شده اند که در سر آنها دوربین های استریو سه بعدی برای شناسایی اشیای اطراف و در شکمشان حسگرهای اوپتوالکتریکی برای شناسایی سطح وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Festo  مورچه های رباتیکی به نام BionicANT ساخته  که تحت قوانینی مشخص با یکدیگر همکاری می کنند. این مورچه ها مجهز به دوربین های استریو سه بعدی در سرشان هستند و به این ترتیب اشیای نزدیک را شناسایی می کنند. علاوه بر آن قابلیت شناسایی محیط اطراف را دارند.

از سوی دیگر حسگرهای اوپتو-الکتریکی در شکم ربات قابلیت شناسایی ساختار سطح زمین و حرکاتش روی آن را دارد.

شرکت سازنده ادعا می کند مورچه ها نشان می دهند بخش های اتوماتیک چگونه با همکاری یکدیگر وظایف پیچیده را انجام می دهند.

کد مطلب 4129512
شیوا سعیدی

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