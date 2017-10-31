مورچه های رباتیک ساخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Festo مورچه های رباتیکی به نام BionicANT ساخته که تحت قوانینی مشخص با یکدیگر همکاری می کنند. این مورچه ها مجهز به دوربین های استریو سه بعدی در سرشان هستند و به این ترتیب اشیای نزدیک را شناسایی می کنند. علاوه بر آن قابلیت شناسایی محیط اطراف را دارند.

از سوی دیگر حسگرهای اوپتو-الکتریکی در شکم ربات قابلیت شناسایی ساختار سطح زمین و حرکاتش روی آن را دارد.

شرکت سازنده ادعا می کند مورچه ها نشان می دهند بخش های اتوماتیک چگونه با همکاری یکدیگر وظایف پیچیده را انجام می دهند.