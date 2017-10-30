راه اندازی اولین آزمایشگاه جامع تحقیقات سلامت کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجوز این آزمایشگاه اخذ شده و به زودی نیز راه اندازی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیتهای مهم این دانشگاه در راستای افزایش تعداد پزشکلن متخصص استان گفت: تا هفته آینده ۴۰ پزشک متخصص به جامعه پزشکی استان اضافه خواهد شد.

ایلامی تصریح کرد: این پزشکان در رشته های مختلف به مردم استان در شهرستانهای مختلف خدمت می کنند.

وی با اشاره به لزوم ایجا پایگاه اورژانس هوایی در کهگیلویه گفت: دو پایگاه اورژانس هوایی در گچساران و یاسوج مستقر هستند و استقرار اورژانس هوایی در کهگیلویه نیز در دستور کار قرار دارد.