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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

راه اندازی اولین آزمایشگاه جامع تحقیقات سلامت کهگیلویه وبویراحمد

راه اندازی اولین آزمایشگاه جامع تحقیقات سلامت کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از راه اندازی اولین آزمایشگاه جامع تحقیقات سلامت کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجوز این آزمایشگاه اخذ شده و به زودی نیز راه اندازی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیتهای مهم این دانشگاه در راستای افزایش تعداد پزشکلن متخصص استان گفت: تا هفته آینده ۴۰ پزشک متخصص به جامعه پزشکی استان اضافه خواهد شد.

ایلامی تصریح کرد: این پزشکان در رشته های مختلف به مردم استان در شهرستانهای مختلف خدمت می کنند.

وی با اشاره به لزوم ایجا پایگاه اورژانس هوایی در کهگیلویه گفت: دو پایگاه اورژانس هوایی در گچساران و یاسوج مستقر هستند و استقرار اورژانس هوایی در کهگیلویه نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4129523

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