۷۰ اتوبوس برای حمل و نقل زائران اربعین به مرز مهران اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: ۷۰ دستگاه اتوبوس از استان برای جا به جایی زائران اربعین حسینی به مرز مهران اعزام شدند.

وی افزود: موکب های استان نیز به وسیله ۴۷ دستگاه انواع کامیون در کربلا مستقر شدند که این عمل توسط حرکت خودجوش شرکت حمل و نقل انجام گرفت و وظیفه جا به جایی ملزمات زائران را بر عهده دارد، برادران اهل سنت نیز در این زمینه با ما همکاری کردند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‎ای گلستان تصریح کرد: این کامیون‎ها حدود ۲۷ روز در کربلا مستقر هستند و به صورت رایگان خدمات ارائه می کنند.

وی تأکید کرد: ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر از گلستان در سامانه سماح ثبت‎نام کردند، که ۱۵ هزار و ۵۰۰ پاسپورت برای صدور ویزا ارسال شده است.

میقانی به آمار سال گذشته گریزی زد و گفت: در سال ۹۵، ۷۸۷ اتوبوس از استان به مرز اعزام شدند و کار حمل و نقل زائران را انجام دادند.

وی گفت: آن چه برای ما مهم است سلامت مسافران و زائران است و امیدواریم توصیه های ایمنی جدی گرفته شود.

راهداری گلستان ۲۴ اکیپ طرح زمستانه پیش بینی کرده است

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‎ای گلستان اظهار کرد: راهداری زمستانه استان از ۱۵ آذر با ۲۴ اکیپ اجرا می شود، تأمین نمک و شن و برنامه ریزی برای این طرح انجام شده است.

میقانی با بیان این که در هفته راهداری و حمل و نقل، اجرای رژه یگان‎های راهداری انجام خواهد شد، اذعان کرد: رژه یگان‌های راهداری باعث آمادگی پرسنل راهداری و تقویت روحیه آنان خواهد شد.

وی خسارت سیل در مرداد ماه را ۲۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان اعتبار درخصوص این سیل به استان اختصاص یافته است و سعی داریم ترمیم و مرمت خیابان ها و پل های محمدآباد و زرین‎گل را انجام دهیم.

میقانی در پایان گفت: ۱۶۱ قرارداد با حوزه راه و شهرسازی به ما منتقل شد که برخی از آن ها در دست اجرا است.