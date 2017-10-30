به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار در جلسه شورای آموزش و پرورش که پیش از ظهر دوشنبه در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به اعتبارتی که دولت برای توسعه روستایی در نظر گرفته است، اظهار کرد: دولت با تشخیص و حذف یک سری موارد غیرضروری امروز به نسبت قبل اعتبارت خوبی به حساب دهیاری‌ها واریز می‌کند.

فرماندار قم افزود: آبادی‌هایی داریم که زیر ۱۰ نفر جمعیت دارند و قانون‌گذار برای این مناطق هم از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده مبالغی هر چند ناچیز را در نظر گرفته است که از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۲ میلیون تومان تفاوت می‌کند.

وی ادامه داد: طبق برآورد اداره کل امور مالیاتی جمع مبالغی که از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به منظور توسعه روستایی استان قم واریز شده است حدود ۲۵ میلیارد تومان در طول سال است.

سیار با تأکید بر اینکه این مبلغ باید به منظور توسعه روستایی از سوی بخشداری‌ها هزینه شود، تصریح کرد: بنیاد مسکن هم در این رابطه نقش مهمی دارد و بخشداران باید نسبت به آموزش و پرورش احساس مسئولیت بیشتری بکنند.

فرماندار قم افزود: به بخشداران تأکید کرده‌ایم که در توسعه آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در روستاها نیز ورود پیدا کنند.

لزوم پیگیری وضعیت افراد محروم از تحصیل

وی بر لزوم پیگیری وضعیت افراد محروم از تحصیل هم تأکید کرد و گفت: وقتی از سوی مقام معظم رهبری دستور داده می‌شود که اتباع غیر مجاز از تحصیل محروم نشوند این اهمیت در مورد دانش آموزان ایرانی بسیار بیش از این مطرح است.

سیار افزود: پیگیری موردی با قید فوریت آمار و وضعیت افرادی که در قم محروم از تحصیل مانده‌اند مأموریت اصلی شورای آموزش و پرورش قرار گرفته و با همکاری مرکز آمار استان نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.

فرماندار قم به فعالیت شبکه غربالگری کودکان کار و متکدی هم اشاره کرد و گفت: این کار با همکاری دادستانی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و با محوریت شهرداری قم و زیر نظر فرمانداری آغاز شده است.

به گفته وی در این شبکه بعد از جمع‌آوری کودکان کار از سطح شهر غیربومی‌ها به نحوی به شهر و استان مربوطه فرستاده می‌شوند و بومی‌های شهر قم هویت شناسی شده و اگر کودک بدون سرپرست باشد بهزیستی با حکم دادستانی قیمومیت کودک را برعهده می‌گیرد.