۵۰ پایگاه پلیس برای تامین امنیت زائران در خوزستان راه اندازی شد

سردار حیدر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: نیروی انتظامی استان خوزستان در راستای تأمین امنیت زائران حسینی که برای اعزام به عتبات عالیات در مرزهای شلمچه و چذابه حضور پیدا می کند و در همین زمینه، برنامه های بسیار منظمی را در حوزه انتظامی، ترافیکی و کنترل جمعیت پیش بینی کرده است.

وی افزود: یکی از برنامه های خوبی که داریم برای پارکینگ ها است که در سنوات گذشته افراد خودروها را در پارکینگ پارک و بعد از مراجعه با مشکلاتی مواجه می شدند ولی با پیگیری کمیته امنیتی ـ انتظامی ستاد اربعین (با مدیریت نیروی انتظامی) در هر دو پایانه چذابه و شلمچه به نحو شایسته ای پارکینگ ها را ساماندهی کردیم.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: در پایانه مرزی چذابه دیوارکشی پارکینگ ها را انجام، روشنایی، خط کشی و نصب علائم رانندگی نیز برای آنها صورت گرفته است. همچنین تردد در هر دو پایانه به صورت هوشمند و از شرکت های حفاظتی و مراقبتی نیز برای مراقبت بیشتر خودروها بهره گرفته ایم.

سردار عباس زاده ادامه داد: استقرار پنج پایگاه پلیس آگاهی در پایانه های مرزی (سه مورد در چذابه و دو مورد در شلمچه) از دیگر کارهایی است که در پارکینگ ها انجام دادیم. این پایگاه ها با هرگونه اقدام احتمالی افراد سودجو مقابله و مدیریت لازم را برای جلوگیری از هر اقدامی که برای زائران ایجاد نگرانی می کند، خواهند داشت.

وی خبر داد: ساماندهی و جانمایی مواکب نیز همکاری لازم را داشته و دیدگاه های خود را اعلام کردیم؛ این اقدام را با هماهنگی سایر دستگاه ها انجام دادیم.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: از نیروهای انتظامی و ترافیکی سایر استان های کشور که برای ساماندهی ترافیکی - انتظامی مرزها با ما همکاری دارند، تقدیر و تشکر می کنیم.

سردار عباس زاده یادآور شد: برای راهنمایی و تأمین امنیت زائرانی که از استان های دیگر وارد شهرهای مختلف خوزستان از جمله اندیمشک، شوش، اهواز، سوسنگرد، بستان و هویزه می شوند نیز ۵۰ پایگاه ثابت و سیار راه اندازی شده است. این پایگاه ها تأمین نظم و امنیت انتظامی و ترافیکی را نیز انجام می دهند.

وی در پایان گفت: تلاش می شود تا کلیه زائرانی که از هر دو مسیر تردد می کنند از امنیت قابل قبولی که در شأن آنها باشد را تأمین کنیم.