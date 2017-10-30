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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۵۹

معاون وزیر راه و شهرسازی:

مقدار جزئی از عملیات پروژه راه‌آهن کرمانشاه باقیمانده است

مقدار جزئی از عملیات پروژه راه‌آهن کرمانشاه باقیمانده است

کرمانشاه- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مقدار جزئی از عملیات پروژه راه‌آهن کرمانشاه باقیمانده و تلاش می‌کنیم با همکاری پیمانکاران تجهیزات لازم را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و خادمی معاون وزیر راه و شهر سازی امروز دوشنبه از وضعیت اجرای راه آهن کرمانشاه بازدید کردند.

بازوند، استاندار کرمانشاه اظهار داشت: با وجود زحمات و پیگیری‌ها و تلاش‌های خوب و مقبولی که برای سرعت بخشی و کیفیت پروژه راه آهن صورت گرفته است اما مردم و افکار عمومی نسبت به تاریخ قطعی آغاز بکار راه آهن حساس شده و سوال دارند.

وی گفت: خواهش ما از مهندس خادمی که به معنای واقعی حامی و پشتیبان پروژه بوده اند؛  این است که با تمام پیش‌بینی‌های لازم، در اسرع وقت برای سوار شدن مسافر به قطار کرمانشاه اقدام کنند.

بازوند افزود: تامین ماشین آلات لازم و تامین مالی توسط دوستان عزیزمان در وزارت راه و شهرسازی از پیش نیازهای تکمیل پروژه است.

خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص اظهار داشت، با وجود تمام تنگناهای مالی و اعتباری، سال گذشته هم کار جهادی در این پروژه شده و هم منابع مالی پروژه به میزان بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان تامین شد.

وی افزود: با تمام اوصاف و مقدار جزیی که از کار باقی مانده است؛ ما تلاش می کنیم با همکاری پیمانکاران تجهیزات لازم را فراهم کرده و کار پروژه را در نزدیک ترین زمان ممکن نهایی کنیم.

کد مطلب 4129749

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