بهترین تعامل مرزی را با کشور عراق داریم

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه، علاءالدین بروجردی عصر امروز در حاشیه سفر به مرز چذابه اظهار کرد: از بین ۱۵ مرزی که در همسایگی با سایر کشورها داریم بهترین تعامل را در مرزهای با کشور عراق داریم.

وی بیان کرد: به لحاظ اعتقادی و فرهنگی دیدگاه های کشور عراق با ایران به هم نزدیک هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حق خوزستان است که از بودجه ۱۷ میلیاردی که به مرزهای کشور اختصاص داده شده سهم خوبی داشته باشد چون مردم این استان زحمات بسیاری را متقبل شدند.

بروجردی ادامه داد: حق خوزستان در کلیه بودجه ها و اعتباراتی که درنظر گرفته می شود باید متناسب با مشکلات استان و زحمات متقبل شده مسئولان و مردم آن باشد.

وی در پایان گفت: مرتب به مرز می آیم و امروز تردد زائران، مسیرها و پارکینگ ها، گیت ها و لاین های ورود و خروج زائران را نیز مورد بررسی قرار دادم که نسبت به سال گذشته پیشرفت های خوبی حاصل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بازدید از مرز کشور عراق نیز از عراقی ها در زمینه مبارزه با تروریسم و حمایت از مرجعیت در سازماندهی حشدالشعبی تقدیر و تشکر کرد.

بروجردی برای تشکر، قدردانی، تکریم و تقدیر از هماهنگی و تعامل کشور عراق با ایران یک هدیه را به رسم یادبود به فرمانده مرزبانی شیب عراق تقدیم کرد.

وی در این بازدید بررسی کرد که الصاق هر مهری برای گذرنامه چقدر زمان می برد؛ البته عراقی ها اعلام کردند که هر دقیقه، پنج نفر را عبور می دهند و برخی نقاط این مدت زمان رعایت و برخی نقاط هم دستگاه ها کشش نداشتند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این بازدید از روابط بسیار خوب و تعامل این مرزها تقدیر و تشکر کرد.