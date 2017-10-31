نرخ بیکاری اروپا به کمترین رقم در ۹ سال اخیر رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان بی سی، در حالی که رشد اقتصادی منطقه یورو با قدرت در حال پیش رفتن است و به دوره قبل از بحران مالی جهان برگشته است، این رویه بر روی نرخ بیکاری این منطقه تاثیر مثبتی گذاشته است.

آمار رسمی نشان می دهد رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا در سه ماه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۵ درصد بیشتر است و بیشترین رشد اقتصادی از سه ماه نخست سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد محسوب می شود. البته مشکل اصلی منطقه یورو به بدهی دائم برخی از کشورها مانند یونان بر می گردد.

البته رشد پویا اقتصادی در میان کشورهای اتحادیه اروپا نرخ بیکاری را طی یکسال اخیر با روند نزولی روبرو کرده و در ماه گذشته میلادی از تعداد افراد بیکار اروپایی ۹۶ هزار نفر کاسته شد و نرخ بیکاری منطقه یورو به ۸.۹ درصد کاهش پیدا کرد؛ این در حالی است که نرخ بیکاری اروپا در ماه قبل از آن ۹ درصد ثبت شده بود.

بر همین اساس نرخ بیکاری اروپا در ماه سپتامبر بعنوان کمترین آمار از ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد محسوب می شود؛ یعنی زمانیکه اقتصاد جهانی در بحبوحه بدترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم به بعد قرار گرفته بود.

همچنین نرخ تورم اروپا در ماه سپتامبر ۱.۴ درصد ثبت شده که این رقم در ماه قبل از آن ۱.۵ درصد اعلام شده است. علت اصلی روند نزولی نرخ تورم اروپا هم به نوسان قیمت در بخش انرژی و مواد غذایی نسبت داده می شود که هر کدام به ترتیب ۹ دهم درصد و ۱.۱ درصد کاهش نشان می دهند.

